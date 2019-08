AM aktīvi seko līdzi Baltijas jūrā notiekošajām Krievijas Jūras spēku mācībām "Okeāna vairogs", kas norisinās no 1.augusta līdz 9.augustam. Paralēlas Krievijas mācības šobrīd norisinās arī Norvēģu jūrā un Ziemeļjūrā. Atbilstoši novērotajām aktivitātēm, Krievijas Jūras spēki visdrīzāk veic apmācību jūras ceļu bloķēšanai, lai apgrūtinātu NATO papildspēku piekļuvi Baltijas jūrai, skaidro AM.

Krievijas mācībās piedalās vairāk nekā 10 600 karavīru, 49 karakuģi un 20 nodrošinājuma kuģi, kā arī vairāk nekā 50 dažādu veidu militārie lidaparāti. Krievijas Jūras spēku mācībās iesaistīti arī kuģi, kas jūlija nogalē piedalījās Kara flotes parādē Sanktpēterburgā, informēja AM. Ministrija vērš uzmanību, ka ar šīm mācībām saistītas paaugstinātās Krievijas gaisa un jūras kuģu aktivitātes, par ko šonedēļ informēja Nacionālie bruņotie spēki sociālajos tīklos.

Piemēram, šodien Latvijas robežu tuvumā konstatētas divi iznīcinātāju "Su-30", kā arī boju licējs ar "Serna" klases desantkuteri uz klāja. Nacionālie bruņotie spēki patlaban darbojas ikdienas režīmā, uzsvēra AM.