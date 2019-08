Rīgas Kultūras centrā “Iļģuciems” būs skatāma Starptautiska tekstilmozaīkas izstāde “Rīgas vasara”

Starptautiskā tekstilmozaīkas izstāde “Rīgas vasara” ir pasākums, kas piedāvās rīdziniekiem, Latvijas iedzīvotājiem, kā arī ārvalstu tūristiem iepazīt Rīgu kā pilsētu, kurā aktīvi tiek atbalstītas dažādas mākslas nozares, šajā gadījumā – tekstilmāksla. Izstādes norises laikā plašai auditorijai tiks sniegta iespēja klātienē iepazīties ar jaunākajām tendencēm, kuras šobrīd ir aktuālas starptautiskajos kviltfestivālos un šīs mākslas nozares attīstībā.

Izstādes apmeklētajiem būs iespēja apskatīt starptautisku projektu, kas veltīts Baltijas ceļa 30. gadskārtai. Izstādē “Baltijas ceļš tekstilā” tiks eksponēti 280 mini tekstilmozaīkas darbi, kurus ir veidojuši Igaunijas, Latvijas un Lietuvas tekstilmākslinieki un amatieri, godinot vienu no spilgtākajām Baltijas valstu tautu neatkarības centienu izpausmēm un apvienošanos brīvības vārdā.

Atsevišķu izstādes ekspozīcijas daļu veidos Igaunijas rokdarbnieku darbi, kas veltīti Igaunijas Republikas dibināšanas simtgades jubilejai. 100 tekstila darbi, kas apvienoti kopīgā ekspozīcijā “Mana Igaunija šodien”, iepazīstinās ar Igauniju caur tekstilu.

Savdabīgu ekspozīciju veidos Krievijas sabiedriskās organizācijas - Kvilteru ģildes pirmā radošā projekta “Materiālā kultūra” ekspozīcijas daļa “Trauku bode”. Domājot par lietām, ieskatoties to biogrāfijās, apbrīnojot cilvēka veidojumu būtību, to dekorus un konstrukcijas, ģildes biedri un citi interesenti, izmantojot visu mūsdienu šūšanas tehniku klāstu, ir parādījuši stikla, māla, metāla un ne tikai veidojumu burvību tekstilā, radījuši vēsturisku objektu kopijas vai veidojuši savu dizainu.

Izstāde apskatāma katru dienu no plkst. 10.00 līdz 18.00, ieeja bez maksas.