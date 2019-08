Pēc slepkavības uz spēļu zāli - jaunieši no situētas ģimenes Krāslavas centrā zvērīgi nosit 28 gadus vecu vietējo

Andris Olehno dzīvojis kopā ar savu mīļoto Kristīnu un bijis gatavs uzņemties rūpes par sievietes bērniem. Taču jaunā vīrieša dzīve aprāvās Krāslavas centrā pie kafejnīcas "Todes", kur jūlija izskaņā izcēlies kautiņš it kā par cigareti. Iesaistīti bija vairāki vīrieši. TV3 vēsta, ka sitēji bijuši trīs radniecīgām saitēm saistīti jauni vīrieši, kuri turklāt esot no situētas ģimenes. Visi aizrāvušies ar cīņas mākslu.

Kas īsti notika liktenīgajā vakarā

28 gadus vecais Andris bijis ceļa jūtīs darbam ārzemēs, lai varētu nodrošināt savu topošo ģimeni Krāslavā. Pirms tam viņš ar draugiem devies uz kafejnīcu "Todes" Krāslavas centrā. Tur iedzēris, un kādā brīdī izgājis ārā uzpīpēt. Kā "Bez Tabu" atklāj mirušā Andra brālis Mārtiņš, pie Andra un viņa drauga klāt pienākusi vairāku jauniešu kompānija, un sācies strīds. Notikumam esot daudz aculiecinieku, jo no kafejnīcas izskrējuši ārā vairāki cilvēki. Strīds it kā esot bijis par vienu cigareti. TV3 skaidro, ka pats Andris esot attālinājies no kašķa epicentra un devies tālāk, taču pie ziedu bodes "Kamēlija" kompānija viņu panākusi un sākusi sist.

Mirušā tuvinieki TV3 atklāj, ka vairums sitienu bijis pa galvu Andrim. Viņš arī triekts pret asfaltu. "Viņš pat neredzēja, ka viņam pieskrēja no aizmugures. Viņam nebija pat iespēju aizstāvēt sevi," secina nelaiķa brālis Mārtiņš. Traumu raksturs liecinot, ka sists un spārdīts viņš ticis tikai pa galvu. Notiekošo redzējusi arī Andra draudzene, kurai šobrīd esot nervu sabrukums, ziņo "Bez Tabu". Jaunā sieviete ir miniatūra un nav varējusi fiziski atvairīt uzbrucējus, taču histēriski kliegusi un saukusi palīgā. Diemžēl Andris jau bija komā un nomira slimnīcā 24. jūlijā pēc pulksten trijiem pēcpusdienā.

Pēc slepkavības - uz spēļu zāli

Kā izpētījis "Bez Tabu" žurnālists, pēc Andra nosišanas bariņš jauniešu ieradušies Krāslavas spēļu zālē "Aladins" - pavisam netālu no vietas, kur piekaušana notika, un ļoti tuvu vietējam policijas iecirknim. Pa to laiku Andris palicis guļam zemē pie ziedu veikala. Kā stāsta mirušā brālis, ārsti bijuši tieši: no Andra smadzenēm tur esot palikusi vien putra.

Policija aiztur, bet īsti neaiztur

Jevgēnijs Ščukins, Krāslavas kriminālpolicijas pārstāvis, TV3 apliecina, ka uz aizdomu pamata par noziegumu aizturēti trīs cilvēki. Aizturēti, taču palaisti vaļā, piemērojot viņiem maigākus drošības līdzekļus. Visi trīs šobrīd esot policijas uzraudzībā. Jāpiezīmē, ka par cilvēka nosišanu viņiem draud līdz pat 15 gadiem cietumā. Visi ir vietējie, turklāt radinieki. Viens ir 24 gadus vecs, bet pārējie divi - nepilngadīgi, noskaidrojis raidījums "Bez Tabu". Visi nāk no situētām ģimenēm un nodarbojas ar cīņas sportu. Aizdomās turētie daļēji atzīstot savu vainu, skaidro Sčukins. Vienlaikus televīzijai zināms, ka jaunieši jau sākot traucēt un iespaidot nozieguma izmeklēšanas gaitu.