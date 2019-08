Rojā 400 metrus no krasta noslīcis burātājs

Vakar ap plkst.21.30 ugunsdzēsēji steidzās uz kādu daudzstāvu dzīvojamo māju Rīgā, kur no logiem nāca melni dūmi. Notikuma vietā tika konstatēts, ka vienā no ēkas augšējiem stāviem ir izcēlies ugunsgrēks un no logiem nāk dūmi. Ugunsdzēsēji sāka cilvēku evakuācijas un glābšanas darbus un no ēkas evakuēja 35 cilvēkus. Ugunsgrēkā tomēr gāja bojā viens cilvēks. Divu stundu laikā šis paaugstinātas bīstamības ugunsgrēks tika likvidēts. Tajā dega dzīvoklis 35 kvadrātmetru platībā.

Aizvadītajā diennaktī ugunsdzēsēji devās arī uz izsaukumiem, kuros dega atkritumi, sausā zāle, sadzīves mantas, elektriskā plīts un elektrības vadi, bez uzraudzības atstāts piededzis ēdiens, četras vieglās automašīnas, kombains, piebūves jumts, garāža, neapsaimniekot ēka un dzīvojamā māja. Kopumā šogad ugunsgrēkos Latvijā ir gājuši bojā 49, bet cietuši 174 cilvēki.

Savukārt ap plkst.19 VUGD saņēma izsaukumu uz Rojas novadu, kur, kā liecināja sākotnējā informācija, jūrā no buru laivas bija iekritis cilvēks. Glābēji ar laivu meklēja jūrā iekritušo cilvēku un apmēram 400 metrus no krasta viņš tika atrasts bez dzīvības pazīmēm. Glābēji cilvēku nogādāja krastā, kur Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta mediķi konstatēja viņa nāvi. Kopumā VUGD darbinieki šogad no Latvijas ūdenstilpēm izcēluši jau 62 noslīkušus cilvēkus.