“Notingemas Sv. Pētera baznīcas koris ar nepacietību gaida iespēju apmeklēt skaisto Rīgas pilsētu, kas labi pazīstama kā koru izcilības un entuziasma centrs, lai trīs koncertos, kas norisināsies skaistākajās galvaspilsētas baznīcās, piedāvātu britu kora un ērģeļmūziku, kas radīta laika posmā no sešpadsmitā līdz divdesmit pirmajam gadsimtam. Koncerta programmā, kas izskanēs Rīgas Sv. Pētera baznīcā, būs iekļauti vieni no izcilākajiem britu kora mūzikas skaņdarbiem, kas tapuši pēdējās četrās simtgadēs, sākot no V. Bērda un T. Tallisa darbiem līdz pat Č. V. Stenfordam un I. Holstam, tāpat koncertā tiks izpildītas arī R. V. Viljamsa slavenās “Piecas mistiskās dziesmas” baritonam, klavierēm un korim,” par gaidāmo koncertu stāsta P. Siepmans.

Notingemas Sv. Pētera baznīcas kori var dzirdēt dziedot ne tikai katru svētdienu savā baznīcā, bet tas bieži dodas arī koncertturnejās, uzstājoties baznīcās un katedrālēs visā Lielbritānijā un ārzemēs. Īpašas ievērības cienīgi koncerti pēdējo gadu laikā ir bijuši Parīzē, Ķelnē, Vestminsteras abatijā un daudzās Lielbritānijas lielākajās katedrālēs. Koris pārvalda plašu repertuāra klāstu no baznīcu dziedājumiem un renesanses polifonijas līdz romantiskiem un mūsdienu darbiem no visas pasaules.

Pīters Siepmans izglītību ieguvis Sv. Edvarda skolā, Oksfordā un Notingemas Universitātē. Kopš 2007. gada viņš ir Notingemas Sv. Pētera baznīcas ērģelnieks un mūzikas direktors.

Pašlaik viņš ir arī Notingemas Baha kora direktora palīgs un koncertmeistars, bet 2019. gada septembrī viņš kļūs par Notingemas Sv. Pētera baznīcas kora galveno diriģentu, amatā nomainot savu priekšgājēju ˗ ērģelnieku Polu Heilu. Līdztekus diriģenta un ērģelnieka darbam, Dr. Siepmans ir ABRSM, kas ir lielākā Lielbritānijas mūzikas izglītības iestāde, eksaminētājs un pieredzējis skolotājs. Pīters Siepmans ir Karaliskās ērģelnieku koledžas loceklis, un vairāki viņa skolēni ir saņēmuši katedrāles un universitātes stipendijas.

Ieeja koncertā bez maksas.