Par šķiroto atkritumu izvešanu gan nebūs jāmaksā, bet tik un tā no maksas par šķiroto atkritumu izvešanu nevarēs izvairīties, jo Rīgas saistošie noteikumi paredz obligātu līgumu slēgšanu par atkritumu izvešanu.

Tagad atkritumus no galvaspilsētas vairs neizvedīs četras firmas, kā līdz šim, bet tikai viena – „Tīrīga”, kuru kopīgi nodibinājušas „Clean R ”, “Eco Baltia Vide” un „Getliņi FKO”. Neskatoties uz to, ka Konkurences padome ierosinājusi pārkāpuma lietu par to, ka Rīgas dome uz 20 gadiem par 700 miljoniem eiro noslēgusi līgumu tikai ar vienu atkritumu apsaimniekošanas firmu, tā likvidējot konkurenci, pašvaldība negrasās pārskatīt līgumu.

Rīdzinieks Einārs Jauns.lv neslēpa savu neapmierinātību: „Jaunā kompānija „Tīrīga” pacēlusi cenas apmēram par 30%, bet neviens neko nerunā. „Tīrīga” paši arī nevar neko paskaidrot, kāpēc cenas ir paceltas, obligāti visiem jāslēdz līgumi un tā tālāk. Sazinājos telefoniski, bet neviens neko nevar paskaidrot”.

Savukārt Juglas iedzīvotāja Valija par gaidāmo sadārdzinājumu neko nezināja, un Jauns.lv izteica nepatīkamu izbrīnu: „Par to, ka pieaugs maksa par atkritumiem neko nezināju. Protams, ka tas nav labi. Pati gan nekādus līgumus ar atkritumu firmām neslēdzu, bet tas tikai nozīmē vienu – namu apsaimniekotājs paaugstinās cenu visiem, arī man būs vairāk jāmaksā, neskatoties uz to, vai es mēsloju mazāk, vai vairāk”.

Kas mainīsies galvaspilsētas atkritumu biznesā Jauns.lv iztaujāja „Tīrīga” valdes priekšsēdētāju Guntaru Levicu.

No 15. septembra Rīgā par aptuveni trešdaļu sadārdzinās maksa par atkritumu izvešanu. (Foto: Artūts Ķipsis/LETA)

- Kādēļ par apmēram 30% pieaug atkritumu izvešanas maksas?

- Vispirms gribētu norādīt, ka šis apgalvojums nav korekts. Par šķirotu atkritumu izvešanu nebūs jāmaksā vispār – šķirot ir izdevīgāk! Tieši tāpēc Rīgas iedzīvotājiem būs iespējas šķirot atkritumus neatkarīgi no dzīvesvietas. Šķirošanas konteineri tiks izvietoti daudzdzīvokļu dzīvojamo namu, kā arī publiski pieejamo ēku tuvumā bez maksas. Privātmāju īpašniekiem būs iespējas mazākus apjomus sašķirot īpašās somās, kā arī nomāt vai iegādāties šķirošanas konteinerus. Ja vismaz piecu blakus atrodošos privātmāju īpašnieki vienosies par kopīgu atkritumu šķirošanu, tad tām atkritumu šķirošanas konteineri norādītā vietā tiks novietoti bez maksas.

Nešķiroto atkritumu izvešanas cena būs 17,38 eiro/m3, neskaitot PVN, jeb 21,03 eiro/m3 ar PVN. Lielā mērā cenas kāpums saistīts ar dabas resursu nodokļa pieaugumu, kā arī nepieciešamajām investīcijām atkritumu apsaimniekošanas infrastruktūras uzlabošanai. Līdzšinējā Rīgas atkritumu apsaimniekošanas infrastruktūra ir novecojusi, to ir būtiski jāuzlabo, lai izpildītu tā saucamās Atkritumu direktīvas prasības. Cenu kāpums būtu neizbēgams arī gadījumā, ja Rīgas dome nemainītu atkritumu apsaimniekotāju, jo šīs prasības ir saistītas ar mūsu valsts saistībām Eiropā.

Apstiprinu, ka mūsu pienākums un gatavība pildīt savas līgumsaistības un nodrošināt pakalpojumu iedzīvotājiem no 15. septembra ir spēkā.



- Piedāvāsiet šķiroto atkritumu konteinerus, cik maksās to īre?

- Daudzdzīvokļu namiem un publiskām ēkām (skolas, veikali, noliktavas) šķiroto sadzīves atkritumu konteineri tiks nodrošināti bez maksas – par velti būs pieejami konteineri stiklam (0,66 m3) un jauktajam iepakojumam (1,1 m3 papīram, metālam, plastmasai). Konteineri tiks izvietoti pieejamā attālumā no celtnēm, kopumā visā Rīgā tiks izveidoti 2500 dalītās atkritumu savākšanas punkti.



Šķirošana kļūs ērtāka arī privātmāju iedzīvotājiem. Ja šķirojamo atkritumu apjoms ir mazs, ērti būs izmantot šķirošanas somas stiklam un jauktajam iepakojumam (papīram, metālam, plastmasai), to saturs bez maksas ir iztukšojams jebkurā šķiroto atkritumu punktā vai laukumā. Turklāt privātmāju klientiem, kas līgumu ar “Tīrīga” par atkritumu apsaimniekošanu būs noslēguši līdz 31. augustam, somas tiks piegādātas bez maksas aptuveni līdz septembra beigām. Pārējie klienti somas varēs iegādāties.

Ja šķirojamo atkritumu apjoms ir lielāks, privātmājām ir iespējams nomāt vai iegādāties 0,24 m3 konteinerus stiklam un jauktajam iepakojumam kopā. Konteinera noma izmaksās 1,21 eiro mēnesī par vienu konteineru. Gan tad, ja klients iegādājas konteineru savā īpašumā (cena – 49,61 eiro par vienu), gan tad, ja to nomā, turpmāka šķiroto atkritumu izvešana būs bez maksas.

- Kas notiks ar līgumiem, kuri jau ir noslēgti ar iepriekšējiem atkritumu apsaimniekotājiem? Kāpēc tie zaudē spēku un vai tas ir likumīgi?

- Pašvaldība ir noteikusi, ka sadzīves atkritumu apkalpošanu Rīgā nodrošina publiskās-privātās partnerības konkursa procedūras rezultātā izveidotais pakalpojuma sniedzējs “Tīrīga”. Saskaņā ar Atkritumu apsaimniekošanas likumu un Rīgas domes administratīvajiem noteikumiem, iedzīvotāju pienākums ir iesaistīties pašvaldības organizētajā atkritumu apsaimniekošanas sistēmā. Iepriekšējie līgumi zaudēs spēku 15. septembrī.

- Vai ir kāds noteikts atkritumu konteineru izvešanas reižu skaits, par ko jāslēdz līgums?

- Minimālo atkritumu (nešķiroto – red.) izvešanas biežumu šobrīd nosaka Rīgas domes saistošie noteikumi Nr.90 “Sadzīves atkritumu apsaimniekošanas saistošie noteikumi”, kas paredz, ka daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās atkritumi tiek izvesti ne retāk kā vienu reizi nedēļā, sabiedriskajās ēkās – ne retāk kā divas reizes nedēļā, privātmājās – ne retāk kā divas reizes mēnesī. Šobrīd Rīgas dome izstrādā grozījumus saistošajos noteikumos, kas privātmājās pieļaus atkritumu retāku izvešanu, iespēju izvietot mazākus konteinerus un kopumā paredzēs lielāku elastību šī pakalpojuma saņemšanā. Tas nozīmē, ka līgumus būtu jānoslēdz vēl pēc vecajiem noteikumiem, taču pēc grozījumu pieņemšanas līgumus varēs papildināt ar grozījumiem un paredzēt retāku atkritumu izvešanu. Aicinām noslēgt līgumus ar “Tīrīga” pēc iespējas ātrāk, lai neveidotos rindas pēdējā brīdī, jo 15. septembrī vecie atkritumu apsaimniekošanas līgumi zaudēs spēku.

- Kā var samazināt maksu par atkritumu izvešanu?

- Ērtākais un pārdomātākais veids, kā samazināt atkritumu apsaimniekošanas izmaksas, ir šķirošana. Tā ir iespēja ietaupīt ne tikai personīgos finanšu līdzekļus, bet arī dabas resursus, tostarp samazināt rūpniecisko piesārņojumu un enerģijas patēriņu. Tāpat aicinām pievērst uzmanību saviem ikdienas paradumiem un izvērtēt, vai vienmēr nepieciešams iegādāties preces iepakojumā, varbūt iespējams samazināt atkritumu daudzumu, izmantojot vairākkārt lietojamo taru. Ja vēlaties atbrīvoties no kādām mēbelēm vai apģērbiem, vērts kritiski izvērtēt – varbūt tām var dot otro elpu kādā labdarības veikalā vai organizācijā.

