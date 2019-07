Viņš apstiprināja, ka Būvniecības valsts kontroles birojs ļāvis atsākt Deglava ielas pārvada remontdarbus, taču aktīvi remontdarbi uz tā joprojām nenotiek. "Ir izstrādāti grozījumi būvprojektā, ņemot vērā atklātos papildus nepieciešamos darbus. Patlaban veicam cenu aptauju par šiem papilddarbiem un šīs nedēļas laikā ceram pabeigt saņemto piedāvājumu izvērtēšanu," sacīja Reinbahs, norādot, ka cenu aptaujas uzvarētājam būs nepieciešams stiprināt tilta balstus, lai noņemtu turas, kas patlaban balsta tiltu. Otrs būvnieku uzdevums būs tilta balstus iekonservēt uz ziemas periodu, kas nozīmē, ka šogad, pretēji plānotajam, tilta remonts pabeigts netiks.

Tomēr vēl vērienīgākus papilddarbus - daļēju tilta braucamās daļas seguma atjaunošanu un ietves paplašināšanu - būs nepieciešams veikt pavasarī. Lai atrastu šo darbu veicēju, departaments sludinās jaunu iepirkumu. Konkrētas papildu darbu izmaksas gan Reinbahs prognozēt atteicās, norādot, ka tās būs skaidras tikai pēc cenu aptaujas veikšanas un iepirkuma noslēgšanas.

Pēc viņa teiktā, arī pašreizējie pārvada remontētāji - SIA "Kauno tiltai" - varēs piedalīties iepirkumā. "Protams, ērtāk darbus veikt būtu vienam uzņēmumam. Procedūra arī paredz, ka esošais būvnieks var piekrist remontēt vēl par zemāku cenu nekā būs iesniegtā zemākā cena. Viņiem nav nepieciešama mobilizācija, uz vietas jau ir nepieciešamais aprīkojums un būtu citas priekšrocības," pauda departamenta direktors. Ja "Kauno tiltai" iepirkumā par papildu veicamajiem darbiem nepiedalīsies, viņi īstenos savā projektā iekļautos darbus, bet papildu uzlabojumus veiks cits būvnieks.

Kas notiek ar Brasas tiltu

Savukārt, runājot par Brasas tilta atjaunošanu, Reinbahs norādīja, ka no Latvijas Būvinženieru savienības saņemts atzinums, kurā norādīts, ka pašvaldībai ir divi scenāriji - tiltu vai nu nojaukt, vai arī uzlabot esošā projekta ietvaros. "Šobrīd gaidām izšķirošo atbildi no Rīgas pilsētas būvvaldes. Viņi var vai nu atļaut tiltu remontēt esošās būvatļaujas ietvaros, vai arī nē. No šīs atbildes būs atkarīgs, kā rīkosimies tālāk," rezumēja Reinbahs.

Kā ziņots, uz Deglava pārvada remontdarbi ir apstājušies jau no aprīļa beigām, kad iekšlietu ministrs Sandis Ģirģens (KPV LV) drošības apsvērumu dēļ tiltu satiksmei slēdza. Būvniecības valsts kontroles birojs Rīgas domei uzticēja veikt pārvada siju balstīšanas darbus, kas maija izskaņā arī tika izdarīts. Pēc tam satiksme pa tiltu tika atjaunota pilnībā, tomēr būvdarbi uz pārvada neatsākās.

Deglava tilta pārbūvi par 4,27 miljoniem eiro veic lietuviešu uzņēmums "Kauno tiltai" pēc "Inženierbūve" izstrādātā būvprojekta. Savukārt Brasas pārvada būvdarbi apstājās maija sākumā, jo remontdarbu laikā tika atklāti apbedījumi, kuru dēļ darbi objektā tika apturēti.

Vienlaikus atbildīgie ierēdņi konstatējuši, ka pārvada atjaunošanas projekts izstrādāts tā, ka pēc remontdarbu veikšanas tilta nestspēja nebūtu pietiekama, lai pār to pārvietotos zemās grīdas tramvaji. Tā rezultātā domes vadība pieļauj iespēju tiltu būvēt pilnībā no jauna. Kopējās Brasas pārvada pārbūves darbu izmaksas ir 10,87 miljoni eiro.