Pašreiz vislielākā zilaļģu koncentrācija ir Varžupītē un Daugavā pie Daugmales pilskalna Ķekavas novadā. Ķekavas novada pašvaldības sabiedrisko attiecību vadītāja Vineta Vītoliņa Jauns.lv informē: „Šajā ūdenstilpnē karstā laika dēļ strauji savairojušās zilaļģes, kā dēļ ūdens pārklājies ar zaļganīgu plēvi un ieguvis nepatīkamu smaku un zupai līdzīgu konsistenci. Pašvaldības speciālistiem, veicot Ķekavas novada ūdenstilpju apsekošanu, šobrīd zilaļģes tika konstatētas tikai šajā vietā Daugmalē. Par šo faktu tika informēti iedzīvotāji pašvaldības sociālajos tīkos un mājaslapā, kā arī atpūtas vietās pie Daugavas Daugmalē izvietotas brīdinājuma zīmes par aizliegumu peldēties”.

Vigo Leitholds „Facebook” ierakstījis piedzīvoto pie Daugmales pilskalna: „ Kā izkāpām no automašīnas, tā elpa sitās ciet, jo visapkārt sitās nāsīs sausās atejas smaka. It kā kāds to būtu atvedis un izgāzis Varžupītē, kas ietek Daugavā. Ievērojām, ka ūdens tur ir pilnīgi zils”. Valsts vides dienesta pārstāve Maruta Bukleviča Jauns.lv pastāstīja, ka nepatīkamā smaka un skats radies no tā, ka tur zilaļģes sākušas pūt.

Savukārt Veselības inspekcija brīdina, ka pagājušajā nedēļā zilaļģu masveida savairošanās novērota Ķīšezerā pie Feldmaņa ielas. Tās arī novērotas Mazā Baltezera Alderu pludmalē.

Zilaļģēm atmirstot, ūdenī var tikt izdalīti toksīni, kas peldētājiem var radīt dažādas ādas un gļotādu alerģiskās reakcijas un iekaisumu. Ja tiek novērotas minētās pazīmes, aicinām iedzīvotājus šādā ūdenī nepeldēties un īpaši parūpēties, lai šādā ūdenī nepeldas bērni. Tāpat nedrīkst pieļaut, ka mājdzīvnieki dzer ūdeni, kuros masveidā savairojušās zilaļģes – dzīvnieki ar ūdenī esošajiem toksīniem var saindēties un pat aiziet bojā, skaidro Veselības inspekcija.

