Mūzika, māksla un cilvēki līdzsvarā ar dabu - Daugavgrīvas cietoksnī notiek festivāls "Komēta"

Viens no festivāla galvenajiem māksliniekiem ir starptautiski atzītā audiovizuālā apvienība no Libānas "Love and Revenge", kas dibināta 2015.gadā. Projekta autori ir Vajels Kaudaihs, kurš arābu hip-hopa urbānās mūzikas sfērā pazīstams arī ar segvārdu "Rayess Bek", un Randa Mirza, kas ir vizuālā māksliniece un fotogrāfe no Libānas.

Tāpat festivāla "Komēta" mākslinieku vidū ir starptautiski atzītā Tuaregu tautas mūziķu grupa "Tamikrest", kas dibināta 2006.gadā Tamanrāsetā, Alžīrijā. Muzikālā apvienība savā daiļradē sajauc tradicionālo afrikāņu mūziku ar rietumu rokmūzikas un popmūzikas ietekmēm.

Festivāla programmā iekļauti vairāki dīdžeji, mūziķi, aktīvisti, lektori, cirka mākslinieki un radošās apvienības no visas pasaules.

Festivāls radās 2016. gadā, kad, sapņojot par kultūras notikumu, kur mūzika, māksla un cilvēki ir līdzsvarā ar dabu, radās "Komēta".