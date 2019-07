Pagājušā gada janvāra sākumā NVA uzskaitē bija 63 121 bezdarbnieks, bet 2018.gada decembra beigās - 59 588.

Pērn darbā iekārtojās 63 633 aģentūrā reģistrētie bezdarbnieki, no kuriem 22 516 jeb 35,4% iekārtojās darbā pēc kāda NVA organizētā pasākuma pabeigšanas.

NVA direktore Evita Simsone pārskata ievadā raksta, ka 2018.gadā Eiropas Savienībā situācija nodarbinātības jomā bija ar pozitīvām tendencēm, proti, bezdarbs samazinājās, pieauga jaunizveidoto darbu vietu skaits un nodarbināti bija vairāk nekā 239 miljoni iedzīvotāju. Simsone norādīja, ka arī Latvijā 2018.gadā reģistrētā bezdarba līmenis turpināja samazināties, septembrī un oktobrī pazeminoties līdz 6,1%, kas bija zemākais rādītājs kopš 2008.gada.

Pērn darba devēji NVA bija reģistrējuši 88 492 brīvās darba vietas, kas bija par 24% vairāk nekā gadu iepriekš. Lielākais brīvo darba vietu pieaugums 2018.gadā bija novērojams vidējas kvalifikācijas profesijās, kvalificētiem strādniekiem un amatniekiem, kā arī zemas kvalifikācijas profesijās. Visvairāk brīvo darba vietu skaits palielinājies būvniecībā, kā arī transporta un uzglabāšanas nozarē.

Pārskatā teikts, ka visa gada garumā notika aktīva sadarbība ar darba devējiem, lai palīdzētu atrast vajadzīgos darbiniekus. Uzņēmēji aizvien aktīvāk izmantoja NVA pakalpojumus un iesaistījās aktīvo nodarbinātības pasākumu īstenošanā, vakanču gadatirgos, NVA akcijās "Atvērto durvju diena personām ar invaliditāti uzņēmumos" un "Karjeras dienas darba meklētājiem".

Tāpat pērn palielinājies to darba devēju skaits, kuri izvēlējās tādu NVA pakalpojumu kā praktiskā bezdarbnieku apmācība uzņēmumā, līdz ar to darba devēji aizvien biežāk ar NVA atbalstu paši veica vajadzīgā darbinieka profesionālo sagatavošanu savu uzņēmumu vajadzībām. NVA darba devējiem nodrošināja arī iespēju saņemt bezmaksas palīdzību darbinieku atlases organizēšanā. Darba devējiem vajadzīgo darbinieku atlases NVA filiālēs tika organizētas 13571 brīvajai darba vietai.

Kā norādīja NVA, mācīšanās visa mūža garumā, profesionālo zināšanu, iemaņu un prasmju nemitīga pilnveide ir mūsdienu nepieciešamība, lai noturētos strauji mainīgajā darba tirgū. Izmantojot piedāvātās neformālās izglītības iespējas, bezdarbnieki un darba meklētāji visbiežāk apguva darba tirgū pieprasītās svešvalodas, valsts valodu, attīstīja datorprasmes, daudzi ieguva darba tirgū pieprasīto "C" kategorijas auto vadītāja vai traktortehnikas vadītāja kvalifikāciju.

Profesionālajā apmācībā visvairāk bezdarbnieku apguva tādas darba tirgū pieprasītās izglītības programmas kā "Lietvedis", "Projektu vadība", "Lokmetinātājs", "Klientu apkalpošanas operators", "Mazā biznesa organizēšana", "Sociālā aprūpe" un "Elektrokāra vadīšana". Tāpat pieprasīto programmu vidū bija "Apdares darbu strādnieks", "Loģistikas darbinieks", "Mazumtirdzniecības komercdarbinieks", "Elektrotehniķis" un "Elektromontieris".

Lielu uzmanību NVA pievērsusi bezdarbnieku un darba meklētāju apmācības kvalitātei. Pērn turpinājās mācību kvalitātes pastiprināta uzraudzība, regulāri notika visu apmācību pasākumu īstenotāju pakalpojumu kvalitātes pārbaudes un sadarbības izvērtēšana, tika analizēta ar apmācību norisi saistīto dokumentu sagatavošanas kvalitāte, to iesniegšanas termiņu, apmeklētības uzskaites un citu sadarbības nosacījumu ievērošana.

Pārskatā teikts, ka viens no instrumentiem, kā veicināt nodarbinātību reģionos, ir reģionālās mobilitātes atbalsts nodarbinātām personām - transporta vai dzīvojamās telpas īres izdevumu kompensācija pirmajos četros darba attiecību mēnešos. Kopš NVA piedāvā šo iespēju, to kopumā izmantojuši vairāk nekā 1200 nodarbināto, kuri darbu bija atraduši attālāk no dzīves vietas.