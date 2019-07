Salaspils novadā automašīnas ugunsgrēkā cietis cilvēks

Piektdienas rītā saņemts izsaukums uz Salaspils novadu, kur dega vieglā automašīna. Ierodoties notikuma vietā, ugunsdzēsēji konstatēja, ka ar atklātu liesmu deg vieglā automašīna. Mēģinot nodzēst ugunsgrēku pirms VUGD ierašanās, cieta viens cilvēks, kurš nodots mediķiem.

Tāpat piektdien VUGD devās uz izsaukumu Katoļu ielā Jelgavā, kur no dzīvojamās mājas bija redzami dūmi. Ierodoties notikuma vietā konstatēts, ka daudzstāvu dzīvojamā mājā deg virtuve un istaba. Ugunsdzēsēji no ēkas pirmā stāva evakuēja vienu cilvēku, bet no trešā stāva, izmantojot glābšanas masku, izglāba vienu cilvēku.

Aizvadītajā diennaktī VUGD saņēma 50 izsaukumus, no kuriem 19 bija uz ugunsgrēku dzēšanu, 22 uz glābšanas darbiem un deviņi maldinājumi.