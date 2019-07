Dikļos atcerēsies pāragri mirušo režisoru Uģi Brikmani

Brikmanis bija tas, kurš loloja un cēla Neikena dabas koncertzāli no jauna, bet mums jāturpina to ievizēt un ieskandināt, sacīja koncerta mākslinieciskā vadītāja Laima Jansone.

Koncertā piedalīsies mūziķis, grupas "The Sound Poets"" solists Jānis Aišpurs, džeza dziedātāja Laura Polence un Baltijas valstu mūziķu kopprojekts "Trīs upes", kurā apvienosies mūziķi - Sauļus Petreiķis no Lietuvas, Andrē Mākers no Igaunijas un latviešu koklētāja Jansone.

Par koncerta tituldziesmu izvēlēta rakstnieka Imanta Ziedoņa un mūziķu - Renāra Kaupera, Raimonda Tigula un Laimas Jansones - "Augusta debesīs". Tā atspoguļo koncerta vadmotīvu, kas parāda un izceļ latviešu kultūru un tās personību devumu Latvijas literatūrā un mūzikā. Koncertprogrammā savīsies latviskais ar pasaulīgo, kopīgi spēcinot un iezīmējot Baltijas valstu saikni un bagāto kultūru, teica Jansone.

Koncertā izdziedās gan latviešu tautas dziesmas džeza dziedātājas Polences izpildījumā, gan pasaules tautas dziesmu melodijas un autordarbi Baltijas valstu mūziķu aranžējumos. Koncertprogrammā izskanēs arī mūsdienīgas un tautai jau iemīļotas mūziķa Aišpura dziesmas.

Igaunis Mākers ir daudzpusīgs un atzīts jaunās paaudzes mūziķis. Viņš ir prasmīgs ģitārists un komponists. Mākers ir uzstājies kopā un ierakstījis skaņdarbus ar vairākiem prominentiem un labi pazīstamiem džeza mūziķiem un dziedātājiem, kā arī sadarbojies ar dažādām grupām un klasiskās mūzikas pārstāvjiem.

Lietuvietis Petreiķis ir viens no retajiem Eiropas mūziķiem, kura īpašumā atrodas unikāla mūzikas instrumentu kolekcija no visas pasaules, kura tiek izmantota arī paša mūzikas radīšanā. Viņš profesionāli apguvis dažādu vēja instrumentu spēli, kuru skanējumu varēs dzirdēt arī šajā koncertā.

Neikenkalna dabas koncertzāle Brikmanim bija īpaša vieta, jo viņš vēlējās atgādināt Latvijai par vietu, kur notika pirmie Dziedāšanas svētki, Dikļiem. Brikmanis bija režisors visiem lielajiem pasākumiem, kuri notika Neikenkalna dabas koncertzālē: "Pirmajiem Dziedāšanas svētkiem - 150", folkloras festivāliem "Baltica", deju uzvedumam "No zobena saule lēca", kas pirmo uzvedumu dabā piedzīvoja tieši Dikļos, Dziesmu svētku modelēšanas koncertam. Viņš ticēja, ka laba mūzika, labi vārdi, vienošanās kopīgā dejā, ir veids, kā atklāt kultūrvēsturisko, leģendām apvīto vietu patieso dabu, stāstīja Jansone.

Ienākumi no koncerta biļetēm tiks novirzīti Neikenkalna dabas koncertzāles attīstībai un Dziesmu un deju svētku tradīcijas saglabāšanai. Koncertu organizē Kocēnu novada pašvaldība.