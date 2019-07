Ilustratīvs foto. (Foto: LETA)

Ierobežos satiksmi reklāmas klipa filmēšanas laikā

Saistībā ar reklāmas klipa filmēšanu tiks aizliegta transportlīdzekļu apstāšanās un stāvēšana no 26.jūlija plkst. 20.00 līdz 27.jūlija plkst. 16.00 Ģertrūdes ielas abās pusēs, posmā no Skolas ielas līdz Baznīcas ielai, un šajos pat laikos - Skolas ielā labajā pusē, posmā no Ģertrūdes ielas līdz Lāčplēša ielai.