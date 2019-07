Vietas saimnieku sastapa TV3 raidījums "Bez Tabu". Andris Elsts nu jau kādu laiku ir no cietuma atbrīvots. Vīrietis atzīst: dzīve ir salauzta, ir nervu sabrukums. Ir arī parādos "līdz ausīm", jo kopā ar savu radinieku Edgaru Elstu algojuši aizstāvjus. Arī Edgars Elsts bija aizturēts un nu atbrīvots, turklāt viņam, atšķirībā no Andra, ļauts izbraukt no valsts. Edgars Elsts šobrīd naudu pelna Holandē.

Sarunā ar "Bez Tabu" garāžas saimnieks Andris atceras janvāra notikumus. Viņš saka, ka "pēc šitā visa var saprast, kas ir kas. Kurš ir draugs, kurš nedraugs". Pats Elsts liktenīgajā dienā savā saimniecībā esot "vienkārši trāpījies", jo bijis uzlikts lādēties akumulators. Kad ieradies, saimniecībā jau šiverējusi policija maskās, un uz grīdas sagūstīts arī viņš. Elsts saka, ka pārāk uzticējies cilvēkiem, un tādā veidā viņa saimniecībā nonākušas ar kokaīnu pildītās banānu kastes. Viņš pats par to neko nav zinājis. Pēc tam sekojušas 10 smagas diennaktis tā dēvētajās "septītajās debesīs" jeb Valsts policijas aizturēšanas izolatorā Čiekurkalnā, bet vēl pēc tam - laiciņš Centrālcietumā. "Pēc piecām dienām tev visi notikumi sabiruši vienā maisā. Tu esi kā ar vāli apsists," Elsts atceras ieslodzījuma vietās piedzīvoto.

Tas viss vīrietim sagādājis traumas un oficiāli atzītu nervu sabrukumu, vēsta "Bez Tabu". Bet tagad viņam katru nedēļu jāatskaitās policijā, kā arī nedrīkst izbraukt no valsts. Radiniekus Elstus, iespējams, glābis videoieraksts no garāžas novērošanas kameras, kurā fiksēta kokaīna kravas notikuma attīstība, - ja nebūtu šo materiālu, cietuma dzīve turpinātos. Andris Elsts un viņa krustdēls Edgars ir aizņēmušies vairākus tūkstošus eiro, lai varētu nodrošināt sev aizstāvību krimināllietā. "Parādi līdz ausīm. Kamēr visus šitos izdevumus atmaksās... A kas mums par to visu? Kas mums atgriezīs to? Visi jau saka: laimīgs, ka ticis ārā, bet... Citās valstīs tā diez vai notiek - ka tevi vienkārši paņem un iznīcina," spriež angāra saimnieks.

Šogad 8.janvārī VP sadarbībā ar ASV Narkotiku apkarošanas administrāciju, Ekvadoras policiju un pretterorisma vienību "Omega" Kokneses novadā uzgāja kravu ar 42 kartona kastēm, kas visticamāk, sūtītas no Ekvadoras. Kastēs atradās 2195 briketes ar dažādiem logo - "TNT", "Badboys", "Gold" un ar delfīna attēlu.

Tobrīd policija aizturēja piecus cilvēkus, bet kopumā lietā apcietināja vairāk cilvēku, atskaitot vienu - iespējams, pašu galveno -, kurš aizbēdzis.

Ekvadoras policijas mājaslapā izplatītajā paziņojumā teikts, ka Kokneses saimniecībā uzietās divas tonnas kokaīna Eiropā ievestas, paslēptas kuģa konteinerā, kura pavaddokumentos bija norādīti pārtikas produkti. Paziņojumā skaidrots, ka ferma kalpojusi kā "loģistikas centrs" narkotiku tālākai izplatīšanai Eiropā. Operatīvo darbību rezultātā Latvijā aizturēti pieci cilvēki - Jānis S., Andris E., Edgars E., Imants B. un Agris V. Andris E. ir Andris Elsts, savukārt Edgars E. ir Edgars Elsts. Savukārt Agris V. ir bijušais policists Agris Vaivods. Jānis S. jeb Skrābāns vēlāk gan tika izsludināts starptautiskā meklēšanā un nav notverts joprojām.

Atbilstoši Ekvadoras policijas publicētajām lomu sadalījumam Andris E. bijis fermas īpašnieks, savukārt Jānis S. un Edgars E. nodarbojušies ar kravas pārkraušanu, bet Imants B. nodrošinājis drošību. Turpretim Agrim V. nav norādīta loma noziedzīgajā nodarījumā.

TV3 raidījums "Nekā personīga" iepriekš vēstīja, ka šajā lietā policija veikusi kratīšanu uzņēmējam Jānim Skrābānam piederošās kompānijas "JS Products" birojā. VP iesaistīto personu identitātes nekomentē.

VP iepriekš norādīja, ka šāds daudzums kokaīna nebija paredzēts Latvijas tirgum. Tagad policijas uzdevums ir skaidrot, kurā valstī bija paredzēts nogādāt uzieto kravu. Parasti Latviju narkotiku sūtījumiem izmanto kā tranzītvalsti, narkotikas transportējot uz Skandināviju vai austrumiem.

