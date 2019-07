Jaunieši katru gadu dodas uz Rīgu, lai koptu apbedījumu vietas, tādējādi uzturot atmiņu saiknes starp Rīgu un tām Vācijas pilsētām, no kurām tika organizēti ebreju transporti.

“Mēs esam ļoti pateicīgi Vācu Rīgas komitejai un Vācu kara apbedījumu komitejai par vērtīgo praksi un zināšanām, kuras tiek nodotas cauri gadiem. Mācīšanās caur vēsturiskiem notikumiem ir viens no labākajiem veidiem, kā jauniešiem gūt izpratni par mūsdienu vērtībām un to, no kurienes tās nākušas. Ir ļoti svarīgi apzināties, ka abu valstu vēsturē ir bijuši traģiski notikumi, un tos pieminēt caur labiem darbiem – gan darbojoties jauniešu nometnēs, gan mācoties vēsturi, gan strādājot un labiekārtojot kara apbedījumu vietas,” sacīja Rīgas pilsētas izpilddirektors.

Vācu Rīgas komiteja ir dibināta 2000. gadā ar mērķi godināt vairāk nekā 25 tūkstošus ebreju tautības pilsoņu piemiņu, kurus 1941. un 1942. gadā no dažādām Vācijas un Austrijas pilsētām deportēja un lielāko daļu nogalināja Biķernieku mežā.