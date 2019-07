Festivāla aktivitātes sāksies jau pirms plkst.14, kad kustību pa Daugavu netālu no Vienības tilta sāks "Muļķu kuģis", kas piestās pie Daugavpils cietokšņa. Visa tālākā festivāla norise līdz plkst.23 turpināsies Daugavpils cietoksnī, kur darbosies divas skatuves - "Rotkoko skatuve" pretī Daugavpils Marka Rotko centram un "Koko skatuve" cietokšņa parkā. Uz tām varēs redzēt dažādas izrādes, ko demonstrēs individuālie mākslinieki un kolektīvi no Latvijas, Baltkrievijas, Beļģijas, Krievijas, Igaunijas un Lietuvas.

"Lai piedāvātu skatītājiem interesantākos šī žanra pārstāvjus, tika veikta rūpīga atlase. Tā, piemēram, festivālā piedalīsies viens no labākajiem Krievijas leļļu teātriem "Pežo kunga ceļojošās lelles", kas ir profesionāls masku ielu teātris no Sanktpēterburgas, tāpat var minēt arī Igaunijā un Eiropā labi pazīstamo kolektīvu "Giraffe Royal" no Narvas," pauda festivāla galvenais režisors un mākslinieciskais vadītājs Viktors Jansons.

Paralēli izrādēm aktivitātes norisināsies arī vairākās citās cietokšņa vietās - pie zirga, pie Nikolaja vārtiem. Būs iespēja redzēt zibakcijas un pantomīmas teātri, satikt Cietokšņa garu, ielu klaunus, varēs iesaistīties kino filmēšanas procesā, kā arī citās aktivitātēs. Tuvojoties festivāla noslēgumam, varēs vērot dalībnieku gājienu, pēc kā uz "Rotkoko skatuves" sekos festivāla noslēguma pasākums.

Visas aktivitātes būs pieejamas bez maksas.

Plānots, ka I Starptautiskajā ielu teātra un klaunādes festivālā Daugavpilī piedalīsies arī Poļakova mazmeita no Lielbritānijas.

Poļakovs dzimis 1894. gadā 5. oktobrī Daugavpilī vietējā teātra kalpotāju ģimenē. Viņš jau bērnībā iepazina mākslinieku un aktieru dzīvi, un pilsētas pagalmos leijerkastes pavadībā dziedāja krievu romances. Vēlāk braukājot pa Krievijas provinces pilsētiņām, uzstājoties un izklaidējot publiku, Poļakovs atklāja sevī cirka mākslinieka talantu.

1929. gadā, būdams jau pieredzējis cirka mākslinieks un ģimenes cilvēks, Poļakovs emigrēja uz Lielbritāniju, kas kļuva par viņa otro dzimteni.

Koko guva lielus panākumus, bet īpaši viņu bija iemīlējuši bērni. Poļakovs ar savu radīto tēlu Koko kļuva par nezūdošu pasaules cirka leģendu, skaidroja Viļevko.

Par nopelniem Anglijas labā Poļakovs apbalvots ar Slavas medaļu, kuru saņēma no Lielbritānijas karalienes.

Poļakovs nomira 1974.gada 25.septembrī un apbedīts Northempšīras grāfistē Anglijā.