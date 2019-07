Uz Vidzemes šosejas atkal gaidāmas satiksmes izmaiņas

Šodien satiksmes kustību plānots pārslēgt posmā no Vangažiem līdz Sēnītes mezglam. Nākamajā nedēļā, 24.jūlijā, paredzēts pārslēgt posmu no Garkalnes līdz Vangažiem un no Sēnītes mezgla līdz objekta beigām. Savukārt augusta sākumā tiks pārslēgts pēdējais posms - apvedceļš Straujupītes caurtekai Vangažos.

Arī pēc satiksmes pārslēgšanas uz brauktuvi Siguldas virzienā tā tiks organizēta pa vienu joslu katrā virzienā.

Līdz šim uz brauktuves Siguldas virzienā ir gandrīz pilnībā ieklāta asfalta apakškārta un saistes kārta. Satiksme pakāpeniski tiks pārslēgta tur, kur segums ir ar saistes kārtu. Ceļu pārvadi satiksmei joprojām ir slēgti.

Līdz ziemai abās šosejas brauktuvēs plāno pilnībā ieklāt asfalta saistes kārtu un atvērt tās satiksmei. Līdz ziemas pārtraukumam paredzēts atjaunot arī visus ceļa pārvadus. Nākamgad vēl plānota brauktuvju asfaltēšanas darbu pabeigšana, pārvadu apakšējo daļu remonts un Sēnītes mezgla rotācijas apļa pārbūve.

Būvdarbus Vidzemes šosejas posmā no Garkalnes līdz Sēnītei veic piegādātāju apvienība "Binders un ACB", to līgumcena ir 46,5 miljoni eiro. Darbi tiek finansēti no valsts budžeta un no ES Kohēzijas fonda līdzekļiem un pilnībā tiks pabeigti 2020.gada rudenī.

Būvdarbu posms ir 14 kilometrus garš, taču, ņemot vērā to, ka katrā braukšanas virzienā ir divas joslas, seguma pastiprināšana tiek veikta kopumā vairāk nekā 30 kilometros ceļa. Projekta ietvaros tiek atjaunoti arī septiņi ceļa pārvadi un divi tuneļi Sēnītes mezglā, kā arī divi pārvadi pie Vangažiem un divas caurtekas. 1,65 kilometru garumā ceļa sega tiek pārbūvēta arī uz autoceļa Inčukalns-Valmiera, kur tiltam pār Gauju būs atjaunots segums.

Vidzemes šosejas posms no Garkalnes līdz Sēnītei tādā konstrukcijā, kāda tur ir tagad, ir izbūvēts 1974.gadā. Pēdējo reizi seguma atjaunošanas darbi tur nelielos posmos ir veikti pagājušā gadsimta beigās un šī gadsimta sākumā.