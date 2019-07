Zirgu dienā bija iespēja izjāt ikvienam ar zirgiem un ponijiem brīvā dabā, piedalīties ekskursijās pa stalli un manēžām, iepazīstot zirgu un jātnieku dzīvi. Šī bija diena, kad jātnieki demonstrēja ne tikai labas jāšanas prasmes, bet arī prasmi braukt ar lielo traktoru pa laukumu. Bija iespēja vērot jātnieku radošumu, kur viņi leca šķēršļus tērpušies īpaši gatavotos tērpos un rotātos zirgos, savukārt skatītājiem bija iespēja izmēģināt, kā ir jāt ar koka zirdziņiem un piedalīties neskaitāmos konkursos.

Gaidītākais notikums bija augstlēkšana - “Spēks un Izveicība”, kad spriedze bija sasniegusi kulmināciju, tad varēja dzirdēt pat zirga elpu no klusuma, kas valdīja sacensību vietā. Maršrutā piedalījās jātnieki no 18 gadu vecuma, kur sīvā konkurencē uzvarēja, pārvarot 160 cm šķērsli, Janely Saar no Igaunijas ar zirgu Ilsonne V Bareelhof. 2.vietā atstājot, Lauru Peneli ar zirgu Chamann du Vercol, kas pārleca 150 cm šķērsli. Godpilnajā trešajā vietā starp dāmām palika Aigars Bregže ar zirgu Bacchus de Troy.

Papildus visam lielus un mazus skatītājus priecēja “Zirgu skolas” un Latvijas Lauksaimniecības Universitātes priekšnesums, demonstrējot iejādes elementus. Šogad bija iespēja vērot draivinga priekšnesums, kuru laikā ar zirgu vienjūgiem tika demonstrēts, kā notiek pajūgu braukšanas sacensības. Izrādās ne tikai zirgiem, bet arī suņiem ir augstlēkšana un maršruti, kurus viņi izpilda kopā ar saviem saimniekiem – par to visu varēja uzzināt Adžiliti suņu šova priekšnesumā.

Īpašas rūpes svētkos bija veltītas bērniem, kuriem bija papildus vēl visam loka šaušana, piepūšamās atrakcijas, sejiņu apglezošana un gardumi no amatnieku tirdziņa.

“Priecājamies uzņemt pie sevis jātniekus, zirgus un zirgu mīļotājus, jo tie ir svētki, kad sanāk kopā visi līksmo un bauda sava darba augļus, jo ikdienas rutīnā zirgu sportā garoziņa nav nemaz tik mīksta. Esam gandarīti popularizēt zirgu sportu Latvijā un ļaut svētkos dot iespēju iepazīties, paskatīties un sadraudzēties ar šiem skaistuļiem,” Elīna Dzenuško “Jauno Jātnieju skolas” valdes locekle.

XII Vislatvijas Zirgu dienas organizē “Jauno Jātnieku skola”. “Jauno Jātnieku skola” kopš 2007. gada ir viens no modernākajiem sporta kompleksiem Baltijā, ar diviem augstas kvalitātes āra laukumiem, Latvijā lielāko jāšanas manēžu un plašiem, mūsdienīgiem staļļiem. No 2019. gada komplekss ir ieguvis Nacionālās sporta bāzes statusu.