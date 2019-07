Otrdien valsti no rietumiem šķērsos lietus zona, daudzviet gaidāmas lietusgāzes un pērkona negaiss. Arī trešdien daudzviet līs un dārdēs pērkons, turpmākajās dienās nokrišņi gaidāmi galvenokārt valsts austrumos un saulainākais laiks būs Rietumlatvijā. Gaisa temperatūra naktīs pārsvarā nenoslīdēs zemāk par +9..+15 grādiem. Mākoņainajās dienās gaiss iesils līdz +14..+19 grādiem, bet, sildot saulei, gaisa temperatūra sasniegs +20..+25 grādus, nedaudz zemāka temperatūra saglabāsies piekrastē, vējam pūšot no jūras. Nedēļas lielāko daļu vējš lēni līdz mēreni stipri pūtīs no ziemeļu puses.

