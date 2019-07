Liepiņa ienākumi iepriekšējā gadā sasniedza 176 186 eiro, no kuriem 76 854 eiro viņš saņēma par darbu LNOB. Salīdzinot ar 2017.gadu, Liepiņa alga pērn pieauga par apmēram 21 000 eiro.

Deklarācijā sniegtā informācija liecina, ka 25% jeb 44 509 eiro no Liepiņa ieņēmumiem veidoja honorāri. No uzņēmuma "Global Technology Group" Liepiņš saņēma lielāko honorāru daļu - 17 007 eiro. Tāpat 15 711 eiro Liepiņš saņēma honorārā no Autortiesību un komunicēšanās konsultāciju aģentūras/Latvijas Autoru apvienības.

Vēl Liepiņa ieņēmumus veidoja honorāri no Latvijas Nacionālā kultūras centra, Latvijas Basketbola savienības, mūzikas izdevēja "Aģentūra MŪZA", koncertzāļu kompleksa "Dzintaru koncertzāle", Latvijas Izpildītāju un producentu apvienības, kā arī biedrības "Staro100".

Pārdodot personīgā zelta investīciju, Liepiņš pērn saņēma 31 330 eiro, bet pensijā vēl 23 491 eiro.

Deklarācijā arī norādīts, ka 2018.gada nogalē Liepiņa uzkrājums sasniedza 62 891 eiro.

Liepiņš par LNOB valdes priekšsēdētāju kļuva 2013.gadā, un šobrīd aizvada savu otro pilnvaru termiņu. Tomēr jau iepriekšējā gada jūnijā Liepiņš paziņoja, ka uz valdes priekšsēdētāja trešo pilnvaru termiņu nekandidēs. Tādējādi Liepiņš darbu LNOB valdes priekšsēdētāja amatā beigs šī gada 3.novembrī.