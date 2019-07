Advokāts Viktors Tihonovs pēc aptuveni stundu garas tikšanās ar Rāvi LNT notiekošo saistīja ar politiķu intrigām un Rāvja iesaisti kukuļošanā noliedza.

Viņš nesaprotot, kā Rīgas domes deputāti un Latvijas Universitātes (LU) rektora vietnieci Baibu Broku (VL-TB/LNNK) var vainot par kukuli, ja naudu saņēmuši sportisti, to iztērējot pasaules kausā.

"Lieta nevis nopietna, bet pirmšķietami absurda. Tur nekāda nopietnība nav, tādēļ ka atzīta sporta organizācija, kura saņēmusi daudz un dažādus ziedojumus, cik mēs redzam no oficiāliem pārskatiem, [un tos] iztērējusi sportistu dalībai pasaules kausos, neviena lieka tēriņa. Kā no tā var sadzejot vai radīt pirmšķietamas aizdomas, ka bijusi kaut kur korupcija, tas ir pagaidām neizskaidrojami un neaptverami. Mērķis ir, lai, acīmredzot, Broka no politikas tiktu izslēgta," skaidroja Tihonovs.

Millera advokāti atzina, ka arī pēc tikšanās ar klientu neesot izdevies viest skaidrību, kāpēc notikusi aizturēšana un par ko pratināts uzņēmējs.

"Klienta pratināšana, manuprāt, bija tīri formāla un, manā skatījumā, visai bezjēdzīga. Es šobrīd nesaprotu izvirzītās apsūdzības. Šobrīd klients tiek paturēt šeit, tiek aizturēts līdz rītdienai, kad procesa virzītājs, cik saprotu, lems par tālāko," atzina advokāts Oskars Ramiņš.

Savukārt advokāts Egons Rusanovs piebilda, ka lēmums par personas atzīšanu par aizdomās turēto vēl nav izgatavots.

Jau ziņots, ka KNAB darbinieki vakar kriminālprocesā par iespējamo kukuļošanu līdz ar Broku aizturējuši arī uzņēmējus Rāvi un Milleru, liecina aģentūras LETA rīcībā esošā informācija.

Patlaban aizturētās personas atrodas Valsts policijas izolatorā Čiekurkalnā.

Rāvis ir "Skonto" grupas līdzīpašnieks. Viņa pārstāve Elīna Dobulāne otrdien apliecināja, ka KNAB veica procesuālas darbības Rāvja birojā un dzīvesvietā.

Savukārt Millers ir 100% īpašnieks SIA "M investīciju fonds", kurai pieder 5% kapitāldaļu būvfirmā "Skonto būve", liecina "Firmas.lv" informācija.

KNAB otrdien apliecināja, ka kriminālprocesā aizturētas trīs personas, tostarp, viena valsts amatpersona. LETA jau pirmdien ziņoja, ka šī amatpersona ir Broka.

Patlaban KNAB vērtē, kādi kriminālprocesuālie ierobežojumi, tostarp, drošības līdzekļi un statusi, būtu piemērojami aizturētajām personām. Līdz ar to izmeklēšanas interesēs pašlaik detalizētāku informāciju nesniedz.

Likums paredz, ka personu var aizturēt uz laiku līdz 48 stundām. Pēc tam, ja nepieciešams, jālemj par drošības līdzekļa piemērošanu. Bargākais drošības līdzeklis ir apcietinājums, par kuru pēc izmeklētāja ierosinājuma lemj tiesa. Līdz ar to aizturēšanas termiņš minētajām personām beidzas trešdien, 10.jūlijā.

KNAB iepriekš paziņoja, ka birojs esot ieguvis ziņas, kas liecina, ka kāda valsts amatpersona, būdama iepirkumu komisijas priekšsēdētāja vietniece, iespējams, darbojusies konkrētu uzņēmēju interesēs. Procesa virzītāja rīcībā esošie fakti dod pamatu uzskatīt, ka valsts amatpersona, iepriekš vienojoties, pieņēmusi uzņēmēju kukuļa piedāvājumu, kukuli noformējot kā ziedojumu kādai biedrībai. Iespējamā kukuļa summa neesot mazāka par 20 000 eiro. LETA zināms, ka iespējamais kukulis bija noformēts kā ziedojums Brokas vadītajai Latvijas Biatlona federācijai.

Pēdējos trīs gados Latvijas Biatlona federācija saņēmusi trīs ziedojumus, kuri bijuši 20 000 eiro apmērā, tostarp vienu no uzņēmuma SIA "Roadeks", kurš pastarpināti pieder SIA "Skonto būve" patiesajam labuma guvējam Rāvim, liecina "Firmas.lv" pieejamā informācija.

Kriminālprocess sākts par kukuļa piedāvājumu valsts amatpersonai un par kukuļa pieņemšanu.