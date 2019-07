Par to, ka viņš ir atlaists, Jātnieks uzzināja no portāla Jauns.lv, nevis no ministra. Jātnieks pauda pārsteigumu, jo nedomāja, ka tas notikšot tik ātri. Kā paskaidroja Jātnieks, viņam ministrija pārmet sadarbību ar nevalstiskajām organizācijām, kas apsaimnieko nacionālos parkus un biotopus. Ministrs uzskata, ka šīs teritorijas jāapsaimnieko pārvaldei, bet Jātnieks nedomā, ka tas būtu valsts iestādes uzdevums.

Jātnieks portālam Jauns.lv atzina, ka pagaidām nezina, ko darīs tālāk, jo rīkojums par viņa atlaišanu nācis ļoti pēkšņi.

Pūce pauž pateicību Jātniekam par ieguldījumu dabas aizsardzības politikas veidošanā un īstenošanā. Iestādei drīzumā tiks meklēts jauns vadītājs, kuram būs jānodrošina laba iestādes pārvaldība un efektīva tās kompetencē esošo jautājumu risināšana, kā ar iestādes darbības stratēģiskās attīstības plānošana un organizēšana, skaidroja ministrijā.

Jātnieks DAP vadīja kopš 2017.gada aprīļa. Viņš šim amatam tika izraudzīts konkursa kārtībā.