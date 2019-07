Kā sociālajos tīklos vēsta mazdēls Oskars Baranovskis, viesuļvētra sestdien pāris minūšu laikā nopostījusi praktiski visu zemnieku saimniecību, kurā viņa senči saimnieko jau ceturtajā paaudzē. Kopā no septiņām ēkām, pilnībā ir iznīcināti divi siena šķūņi, smagi cietusi ir dzīvojamā māja un kūts un citas ēkas.

Baranovsku ģimene būtu pateicīga par palīdzību, kas palīdzētu atjaunot vismaz daļu no saimniecības, jo pašlaik nevienā no ēkām dzīvot nav iespējams.

Oskars norāda, ka ziema nav aiz kalniem un tēva brālis Aldis Baranovskis (56) un vecmamma Veronika Baranovska (87) pašu spēkiem nav spējīgi atjaunot saimniecību, jo papildus jāturpina rūpēties par padsmit liellopiem un citiem mājlopiem.

Oskars Baranovskis norāda, ka saimniecībā šobrīd nevienā ēkā nav iespējams dzīvot un vecmamma Veronika ir palikusi burtiski bez jumta virs galvas. (Foto: Oskars Baranovskis)

Baranovski iespēju robežās lūdz ne vien finansiālu atbalstu, bet arī būtu pateicīgi par jumta segumiem, kokmateriāliem, skrūvēm, leņķiem, naglām, mūrjava, ķieģeļiem, blokiem vai dzīvojamo vagoniņu, lai vecmamma varētu atgriezties mājās.

Jauns.lv jau ziņoja, ka sestdien pēcpusdienā Balvu novada Bērzpils pagastā virpuļviesulis nopostījis trīs mājas, pastāstīja Bērzpils pagasta pārvaldes vadītāja Biruta Bogdane.

Pirms un pēc pic.twitter.com/PGXmseU5HV — Kristians Drake (@kristians_k) July 7, 2019

Viņa sacīja, ka virpuļviesulis novērots sestdien ap plkst.15 un bijis ļoti spēcīgs. "Tas nāca tādā šaurā strīpā jau no Gulbenes un Rugāju puses, kur arī ir postījumi," sacīja Bogdane.

Bērzpils pagastā nopostītas trīs mājsaimniecības - divām norauti ēku jumti, bet trešā cietusi pamatīgāk, sacīja Bogdane, piebilstot, ka visvairāk cietušo saimniecību šodien vēl nav apsekojusi un plāno uz to doties.

Balvu rajona Bērzpils pagasts pic.twitter.com/3EuL53CCqQ — Kristians Drake (@kristians_k) July 7, 2019

Tāpat virpuļviesulis sapostījis Golvaru kapsētu, kā arī pagastā esošos mežus. "Koki izskatās kā nomizoti, postījumi ir pamatīgi," sacīja Bogdane.

Jautāta, vai pagasts sniegs kādu palīdzību cietušajām saimniecībām, Bogdane sacīja, ka pagastam līdzekļu nav, tāpēc jau pirmdien tiks rakstīts iesniegums Balvu novada domei par līdzekļu piešķiršanu. "Tāpat būs jālūdz arī kādu celtnieku palīdzība, jo pagastam šādu speciālistu nav," sacīja Bogdane.

Vienā no Bērzpils pagastā cietušajām zemnieku saimniecībām pastāstīja, ka zemnieku saimniecībā kopumā atradās septiņas ēkas, no kurām sešas faktiski ir iznīcinātas, tostarp, dzīvojamā ēka. Aptuveni trīs minūtes ilgušā virpuļviesuļa laikā saimniecībā tobrīd atradās tās saimnieks un viņa 87 gadus vecā māte. Sieviete darbojusies āra virtuvē, bet dēls garāžā. Viņi virpuļviesulī nav cietuši.

Zemnieku saimniecībā stāstīja, ka virpuļviesulis ne tikai pacēlis gaisā ēku jumtus, tās sagraujot, bet arī pacēlis gaisā no ēkām dažādus lielgabarīta priekšmetus, piemēram, saldētavu, kas vēlāk atrasta tuvējā laukā. Tāpat virpuļviesuļa noceltās pirts jumta daļas trāpījušas pļavā esošajai govij, to savainojot.

Saimniecībā atzina, zaudējumi tiek apzināti, bet dabas stihija ir pilnībā to iznīcinājusi. "Palikuši tikai lopi un cilvēki," piebilda zemnieku saimniecībā.