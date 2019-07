MVT Vasaras mājā atklāta izstāde "Aleksandrs Stankevičs/Rūta Briede un Evija Pintāne, Svens Neilands un Anna Zvaigzne"

Fonda “Mākslai vajag telpu” rīkotais izstāžu cikls “LMA100” MVT Vasaras mājā ir veltīts Latvijas Mākslas akadēmijas simtgadei, īpaši izceļot tos māksliniekus, kas savulaik ir saistījuši savu dzīvi ar LMA. Otrā “LMA100” izstāde veltīta slavenajam māksliniekam Aleksandram Stankevičam, kas latviešu mākslas vēsturē atstājis sevišķu nospiedumu tieši grafikas mākslā, veidojot ilustrācijas daudzām daiļliteratūras un dzejas grāmatām. Stankevičs zināms ar to, ka uzticēto grāmatu ilustrējot, viņš centies to izveidot kā vienotu literatūras un mākslas ansambli. Bijis LMA pasniedzējs, darbojies arī interjera dizainā, veidojot vairāku sabiedriski nozīmīgu telpu interjerus, nodarbojās ar glezniecību un zīmējis karikatūras. Vadīt interpretāciju par šo mākslinieku lūgta LMA Grafikas nodaļas pasniedzēja Rūta Briede, kas savā radošajā komandā uzaicinājusi strādāt LMA studentus Eviju Pintāni, Svenu Neilandu un Grafikas katedras metodiķi, mākslinieci Annu Zvaigzni.

129 Foto Izstādes "Aleksandrs Stankevičs/Rūta Briede un Evija Pintāne, Svens Neilands un Anna Zvaigzne" atklāšana +125





Izstādē būs vērojama mākslinieku veidota scenogrāfiska instalācija “Visas Stankeviča līnijas”, kas būs viņu redzējums par Stankeviča kaleidaskopisko māksliniecisko mantojumu. Mākslinieka fenomens izpaužas viņa daudzpusībā, kas kā dimants nezaudē kvalitāti nevienā no šķautnēm. Izstāžu zāli būs iespējams izstaigāt labirintā, katrā no labirinta telpām atklājot līniju rakstus, ritmus, kas būs atvasināti no Aleksandra Stankeviča nozīmīgākajiem darbiem dizainā, ilustrācijā, glezniecībā un karikatūrā. Labirinta telpu tīklojums atgādinās nosacītu bišu šūnu ornamentu, veidojot atsauci gan par mākslinieka darba spējām, gan par leģendāro bilžu grāmatas sērijas “Bitīte” logotipu.

Rūta Briede ir Latvijā un pasaulē atzīta ilustratore, leļļu māksliniece un grāmatu autore, pasniedz arī ilustrāciju LMA Grafikas katedrā. Viņas pirmā bilžu grāmata “Kaiju karalienes noslēpums” 2017. gadā saņēmusi Starptautisko Baltijas jūras reģiona Jāņa Baltvilka balvu un ir izdota vairākās pasaules valstīs. Paralēli spilgtai autores un ilustratores karjerai, Rūta Briede attīstījusi sev raksturīgu ģeometrisku formas stilizāciju, kuru realizē dažādās grafikas tehnikās, tušas un flomāsteru zīmējumā. Savos zīmējumos un stāstos Rūta tiecas pēc tēlainības, ko skatītājam vai lasītājam nereti atklāj ar sev raksturīgu humora un ironijas izjūtu.

Evija Pintāne Latvijas mākslas pasaulē pieteikusi sevi kā talantīgu scenogrāfi un kostīmu mākslinieci, kas sadarbojas ar režisoriem nozīmīgākajos Latvijas teātros, veido izstāžu iekārtojumus un pilda mākslinieces pienākumus strādājot kino jomā. Šobrīd Evija Pintāne studē Latvijas Mākslas akadēmijas Grafikas katedras maģistra programmā, kur izceļas ar jūtīgu, neparastu skatījumu uz grafikas mākslu, apvienojot savos darbos konceptuālu un poētisku pieeju. Jaunā māksliniece īpaši pievēršas dabas tēmai un cilvēka mijiedarbībai ar dabu, pētot to caur savdabīgiem skatupunktiem. Vārdos nepateikto Evija atklāj niansētos līniju ritmos, uzstādot pati sev arvien jaunus, sarežģītus un intriģējošus uzdevumus, kuru atrisinājumi kļūst par pārsteidzošu piedzīvojumu skatītājam.



Svens Neilands ir viens no tiem Latvijas jaunās paaudzes māksliniekiem, kas ir apveltīts ar asu mākslinieka prātu, spējot idejas uzburt šķietami no nekā. Vienlaikus, Svens ir izcils zīmētājs, kuram nav neuzzīmējamu lietu un neatrisināmu tēmu. Mākslinieks nebaidās ne no liela formāta darbiem, ne miniatūrām, darbos saglabājot idejas intensitāti un skaidrību. Svena īpatnā krāsu izjūta aplūkojama BIKIBUKA sērijas grāmatiņā Nr. 91 “Sapņu burvis”, kur Friča Bārdas vēstījums atklāts savdabīgā stilistikā, līniju ritmus kombinējot ar vijīgas formas laukumiem.



Anna Zvaigzne, beidzot LMA, izveidoja vērienīgu, monolītu sietspiedes darbu sēriju, kurai par iedvesmu ņemts skandināvu Jantes (Janteloven, dāņu) likumu kopums par savstarpējo vienlīdzību sabiedrībā: “You are not to think you're anyone special or that you're better than us.”(Tev nebūs domāt, ka esi kas īpašs vai, ka esi labāks par mums) Šis citāts spligti raksturo arī Annas personību un grafisko rokrakstu, kas tiecas pēc formas skaidrības, līnijas tīrības un izteiksmīgas krāsu laukumu attiecību saspēles. Māksliniece ir ilustrējusi dzejas bilžu grāmatas sērijas BIKIBUKU Nr. 89, veidojot lakoniskas, bet spēcīgas ilustrācijas Ingas Gailes dzejolim “Emīli, Emīli”. Anna Zvaigzne strādā LMA Grafikas katedrā un, vadot radošus projektus, palīdz studentu un pasniedzēju saimei uzturēt neizsīkstošu tiekšanos pēc jaunām idejām mācību procesā.



Projekta norises laiks: 18.06.2019 – 09.09.2019

Vieta: MVT Vasaras māja, Esplanāde

Izstādi organizē: Fonds “Mākslai vajag telpu”

Mākslinieciskais vadītājs: Andris Vītoliņš

Kuratore: Katrīna Jaunupe

Ieeja visos pasākumos bez maksas.