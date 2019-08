Ko nozīmē “iet uz skolu”, ja mācies tālmācībā? Atbild tālmācības skolēni

21. gadsimta plašās tehnoloģiskās iespējas pasaulei pavērušas iespēju dzīvot pavisam citādāku dzīvi – iepirkties, sazināties, izklaidēties un, protams, mācīties, neizejot no mājām. Ja pirmie trīs liekus komentārus neprasa, tad citādāk ir ar mācībām – izglītības iegūšana attālināti visai būtiski atšķiras no došanās uz vispārējās izglītības iestādi, jo skolēns pats nosaka, kādā tempā un veidā tiks apgūta viela, un cik daudz laika tiks veltīts katram priekšmetam. Pētījums, kurš tika veikts šogad aprīlī un maijā, atklāj, kā skolēni paši vērtē savas spējas noteikt sev mērķus, atrast sev piemērotas mācību vielas apguves stratēģijas, kā arī to, kādā līmenī ir viņu prasmes plānot mācībām atvēlēto laiku. Zīmīgi, ka ar pētījuma palīdzību izdevies identificēt arī to, kādus uzlabojumus ir nepieciešams veikt, lai jau šogad septembrī skolnieki varētu izmēģināt jaunievedumu, pēc kā tiks veikts atkārtots pētījums, un tiks apkopoti dati par veikto uzlabojumu efektivitāti.

Mācīšanās mērķu apzināšanās

Aptaujas dati atklāj, ka tālmācības skolēniem piemīt augsts pašregulācijas novērtēšanas līmenis. Īpaši labi viņiem sokas mērķu izvirzīšanā. Aptaujas dati arī rāda, ka lielākā daļa skolēnu apzinās mācīšanās mērķi un nosaka to dažādos mācīšanās procesa posmos un līmeņos. Proti, trīs ceturtdaļas skolēnu pirms mācību uzdevuma izpildes apdomā, ko viņiem patiešām vajag iemācīties, bet vairāk nekā puse uzdod sev jautājumus par to, kas būtu jāiemācās, pirms sākt mācības tālmācībā.

Zīmīgi, ka lielākā daļa tālmācības skolēnu uzstāda gan īstermiņa, gan ilgtermiņa mērķus. Tāpat vairāk nekā puse aptaujāto atzīst, ka pirms sākt veikt uzdevumu kādā mācību priekšmetā, viņi uzstādīja konkrētus mērķus. Gandrīz 70% aptaujāto Rīgas 1. Tālmācības vidusskolas audzēkņu veltīja laiku tam, lai pārdomātu dažādus veidus, kā risināt uzdevumus, un izvēlējās vislabāko.

Mācīšanās stratēģijas

Līdzīgi rezultāti ir arī par mācīšanās stratēģiju, proti, vairāk nekā trīs ceturtdaļas aptaujāto saka – kad mācās kādu priekšmetu tālmācībā, viņi izmēģina tās stratēģijas, kas labi strādājušas iepriekš. Tāpat audzēkņi uzrāda augstu apzinātības pakāpi, izvēloties sev labākās mācīšanās stratēģijas – tas secināms no tā, ka vairāk nekā 80% aptaujāto atzina, ka apgalvojums “Es apzinos stratēģijas, kuras es izmantoju, kad mācos tālmācībā” pilnībā vai daļēji atbilst viņiem. Zīmīgi, ka absolūti lielākā daļa aptaujāto skolēnu atzina – viņi maina stratēģijas, ja nepanāk progresu, apgūstot priekšmetus tālmācībā. Tāpat trīs ceturtdaļas skolēnu laiku pa laikam apstājas, lai pārbaudītu, vai pareizi sapratuši priekšmetu mācību materiālus.

Klupšanas akmens – laiks un palīdzības lūgšana

Mēs visi zinām, cik viegli prāts aizmūk un sāk klaiņot, kad nepieciešams koncentrēties kādam svarīgam uzdevumam. Izņēmums nav arī tālmācības studenti. Lai arī vairāk nekā 70% aptaujāto norādīja, ka lietderīgi izmanto laiku, kad mācās kādu priekšmetu tiešsaistē/tālmācībā, tomēr 38% neslēpa, ka viņiem ir grūtības pieturēties pie grafika, savukārt laikus izlasīt mācību materiālus un izpildīt uzdevumus izdevās 43% audzēkņu. Interesanti, ka 56% skolēnu vaļsirdīgi atzina – bieži sanāk tā, ka viņi citu aktivitāšu dēļ nevelta īpaši daudz laika mācībām tiešsaistē, savukārt 34% atbildēja pretējo, proti, mācībām viņi atvēlē pietiekami daudz laika.

No aptaujas datiem izriet arī tas, ka skolēni vairāk orientēti mācīties pastāvīgi, un lielākā daļa pētījuma dalībnieku atzina, ka aktīvi nemeklē citu skolēnu vai skolotāju palīdzību, taču vēršas pie citiem cilvēkiem, piemēram, vecākiem, draugiem vai darba kolēģiem.

Interesanti, ka 84% aptaujāto atzina – viņi var sasniegt labus rezultātus, mācoties tālmācībā un 70% jūtas droši, ka var apgūt mācību priekšmeta saturu bez skolotāja klātbūtnes un palīdzības.

Palīdz saprast, kas vēl jāuzlabo

Šī aptauja, kuras laikā noskaidrotas gan stiprās, gan vājās puses tālmācības procesa laikā, izkristalizējusi vairākas jomas, kur vajadzīgi uzlabojumi. Lai paaugstinātu mācību procesa efektivitāti, kā arī uzlabotu skolēnu motivāciju mācību mērķu sasniegšanām, līdz šī gada septembrim ir paredzēti dažādi būtiski uzlabojumi. Proti, šogad tiks pārveidota mājaslapa, kas tiks papildināta ar dažādiem inovatīviem risinājumiem. Piemēram, ir ieviests čatbots Anna, kuras uzdevums būs palīdzēt orientēties mājaslapā un atbildēt uz skolēnu jautājumiem, taču nākotnes vīzija ir vēl ambiciozāka – paredzēts, ka Anna atbalstīs skolēnus mācību procesā, sniegs vajadzīgo palīdzību un piedalīsies dažādu jautājumu risināšanā.

Kā liels palīgs skolēniem būs arī šogad ieviestā ziņojumu sistēma, kas labāk ļaus saprast dažādas būtiskas lietas, piemēram, to, kuram priekšmetam veltīts mazāk laika; kad gaidāma nākamā ieskaite; kurus priekšmetus būtu svarīgi “pievilkt” utt. Tāpat gadījumos, ja skolēns nebūs nolicis ieskaiti, sistēma piedāvās atkārtot mācību vielu citādākā veidā, jo katrs informāciju uztver dažādi, tāpēc ir svarīgi atrast sev piemērotāko mācību pieeju.

Projekts "Pedagoģiskās darbības modelī un mašīnmācīšanās pieejā balstīta individualizētas mācīšanās metodes izstrāde e-studiju atbalstam" tapis sadarbībā ar RTU Humanitāro institūtu un Lietišķo datorsistēmu institūtu. Humanitārais institūts ir e-studiju tehnoloģiju un humanitāro zinātņu fakultātes (ETHZF) sastāvdaļa, bet Lietišķo datorsistēmu institūts atrodas Datorzinātnes un informācijas tehnoloģiju fakultātē (DITF). Aptaujā piedalījās 234 7.-12. klases skolēni, kuri mācību vielu apgūst attālināti. Projekts ir aktuāls, jo, ņemot vērā gaidāmās izglītības reformas un kompetencēs balstītas izglītības pieejas ieviešanu, ir nepieciešams pilnveidot arī tālmācības mācību procesu.

Daži interesanti skaitļi par Rīgas 1. Tālmācības vidusskolu

Vidējais izglītojamo vecums ir 18-34 gadi;

Kopš 2013. gada skolu absolvējuši jau 1350 audzēkņi;

Skolēni var sastādīt individuālu mācību plānu un divas klases pabeigt vienā gadā;

Katrs piektais absolvents turpina mācības koledžā vai augstskolā;

Skolas novērtējums ir patiesi augsts - 4.9 balles no 5;

Akreditēta līdz 2022. gadam;

Mācības notiek no 7.-12. klasei;

Zemākās maksas garantija;

Atbalsts 24 stundas diennaktī, septiņas dienas nedēļā;

Piesakoties augustā, saņem 100 eiro dāvanu karti jebkurai no tālmācības programmām.

Zīmīgi, ka Rīgas 1. Tālmācības vidusskola augustā rīko kampaņu "Es gribu mācīties tālmācībā", kuras ietvaros visiem jaunajiem skolēniem dosim 100 eiro dāvanu karti mācībām vienā no skolas četrām izglītības programmām, turklāt visi, kas pieteiksies līdz 5. septembrim, piedalīsies loterijā, kurā tiks izlozēta 500 eiro dāvanu karte kāda mērķa vai sapņa īstenošanai. To, kurš būs šis laimīgais, uzzināsim 7. septembrī, kad notiks svinīgais mācību gada atklāšanas pasākums. Nelaid garām savu iespēju un piesakies šeit!

Rīgas 1. Tālmācības vidusskola saviem audzēkņiem piedāvā ērtu un inovatīvu virtuālo mācību vidi, kas tiek pilnveidota un uzlabota, ņemot vērā skolēnu vajadzības. Šeit audzēkņiem pieejami daudzveidīgi mācību materiāli video, grāmatu un pašpārbaudes uzdevumu veidā; tiek izsniegta bezmaksas PROF ieeja vietnes "uzdevumi.lv" saturam un digitālajai bibliotēkai "Lielvārds". Skolēni bez maksas var lietot arī "Microsoft Office 365" programmas, kā arī darbojas pievilcīga motivācijas programma "Mācies un pelni", kuras ietvaros vari mācīties, saņemt punktus un apmainīt tos pret dažādām noderīgām balvām. Pagājušā gada laikā audzēkņi pamanījās nopelnīt teju 100 000 punktu, kurus apmainīja pret 95 skolas krūzītēm un vairāk nekā 50 kino biļetēm! Uzzināt vairāk par tālmācībām var, apmeklējot mājaslapu.

Raksts tapis sadarbībā ar Rīgas 1. Tālmācības vidusskolu