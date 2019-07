Čeku loterija Latvijā ieviesta godīgas konkurences veicināšanai un sākusi darboties no 1. jūlija. Lai piedalītos tajā, čeks par kuru iegādāta kāda prece ir jāreģistrē vietnē Cekuloterija.lv.

Pirmā izloze plānota 15. augustā – rezultātus būs iespējams uzzināt VID, “Latvijas Loto” mājaslapā, TV raidījuma “Superbingo” ēterā, kā arī ar SMS mobilajā tālrunī, tiem, kuri laimēs. Loterija paredz ik mēnesi izlozēt 30 000 eiro un 70 000 eiro reizi gadā.

VID vērsīsies pret nederīgo čeku izsniedzējiem

Taču loterijas mērķis ir ne vien iepriecināt atsevišķus laimīgos, bet gan atklāt nodokļu nemaksātājus un naudu, kas nelikumīgi aizplūst garām valsts kasei.

Un rezultāti ir redzami jau šobrīd – kā ziņo Lsm.lv, no 90 iesniegtajiem čekiem, kas jau izlaisti cauri speciālam filtram, redzams, ka no 20 čekiem valstij nav nomaksāti nodokļi.

Kā portālam skaidroja VID vadītāja Ieva Jaunzeme, identificējot nederīgos čekus, VID dosies pie tā izsniedzēja un lai pārbaudītu un izvērtētu komersanta darbību.

Loterijas noderīgumu atzīst arī ekonomikas eksperti. Rīgas Ekonomikas augstskolas pētnieks, kurš specializējas uz ēnu ekonomiku Arnis Sauka Lsm.lv pauda, ka šādu loteriju vajadzēja ieviest jau pirms pieciem gadiem, tad rezultāts būtu vēl pozitīvāks.

“[...] No 90 čekiem 20... tā ir vairāk nekā piektā daļa, kas, pēc mūsu aprēķiniem, arī ir ēnu ekonomikas apjoms Latvijā,” portālam norādīja Sauka.

Tiek lēsts, ka no čeku loterijas labumu gūs tautsaimniecība. “Līdz trīs miljoniem eiro, ja tas mums ienestu, tas jau būtu ļoti labi, bet tas ir vairāk par attieksmes maiņu,” čeku loterijas nozīmi komentēja Finanšu ministrijas valsts sekretāra vietniece Jana Salmiņa.

Loterijā var piedalīties arī bērni: laimesti netiks aplikti ar nodokli

Čeku loterijas rīkošanu nosaka pērn novembrī pieņemtais Čeku loterijas likums, kurā teikts, ka čeku loterijas mērķis ir „veicināt godīgu konkurenci un nodokļu saistību labprātīgu izpildi, mazināt krāpšanu nodokļu iekasēšanas jomā un izvairīšanos no nodokļu nomaksas, kā arī mudināt patērētājus pieprasīt čekus par iegādātajām precēm un saņemtajiem pakalpojumiem”. Loterijas uzvarētājiem būs svarīgi arī tas, ka laimesti netiks aplikti ar iedzīvotāju ienākuma nodokli, jo, kā norādījusi Finanšu ministrija, „tā ir valsts organizēta spēle, turklāt laimesti ir nodokļu maksātāju nauda”.

Likumā ietvertais nosaukums „čeku loterija” nenozīmē, ka tas var būt tikai čeks. Tas var būt jebkurš attaisnojuma dokuments, piemēram, pakalpojuma samaksas kvīts vai biļete. Likumā nav noteikts ierobežojums dalībnieka vecumam, tātad tajā varēs piedalīties arī čeki, ko par pirkumu saņēmuši bērni un jaunieši, skaidro Finanšu ministrijas valsts sekretāres vietniece nodokļu administrēšanas un ēnu ekonomikas apkarošanas jautājumos Jana Salmiņa. Tomēr bērni un jaunieši loterijā nevarēs piedalīties ar čekiem, par kuriem pirkts alkohols, tabakas izstrādājumi vai enerģijas dzērieni. Tāpat loterijā nevarēs piedalīties VID darbinieki un loterijas rīkotāji.

Lielākas izredzes laimēt pakalpojumu saņēmējiem

VID pārstāve, Čeku spēles projekta vadītāja Anna Šapovala uzskata, ka čeku loterijā sākotnēji varētu tikt iesniegti ap 700 000 čeku. Plānots, ka izlozēs uzvarētāja noteikšanai tiks izmantota attiecība 70:30, proti, izlozē tiks atlasīti 70% no iesniegtajiem čekiem, darījumu apliecinošām kvītīm un biļetēm, kas izsniegtas par Latvijas teritorijā sniegtajiem pakalpojumiem un 30% no izsniegtajiem čekiem un kvītīm par pārdotajām precēm. Salmiņa skaidro, ka tāda proporcija par labu pakalpojumiem ir tādēļ, ka tieši šajā jomā ir augsts ēnu ekonomikas īpatsvars.

Visu loterijas darbību pārbaudi veiks VID - informācija, kuru dienests saņems spēles laikā, tiks analizēta un izmantota nodokļu kontroles pasākumiem. Salmiņa to pamato: „Ir daudz stāstīts, ka pazūd dati no kases sistēmām, kases aparātiem. Ja neatbilstību konstatēs, salīdzināšanu veikt būs daudz vieglāk. Proti, ja čeka dati neatbildīs tam, kas palicis kases atmiņā, varētu būt jautājumi, kāpēc tāda nesakritība un kurš ir sniedzis nepareizu informāciju. Kontrolē VID varēs par to pārliecināties”. Tiek lēsts, ka čeku loterijas ieviešanas dēļ valsts kases ienākumi varētu pieaugt par trīs miljoniem eiro.

Čeku loterija nav sliktākais variants

Godīgo uzņēmēju pārstāvji atzinuši, ka čeku loterija varētu sniegt pienesumu mūsu ekonomikai.

Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras valdes priekšsēdētājs Jānis Endziņš: „Lai mazinātu ēnu ekonomikas apjomu jomā, kas saistīta ar kases aparātiem, jāmeklē neordināri risinājumi, kuri maina patērētāju uzvedību. Daudzās valstīs izmantotā ideja par čeku loteriju pilnīgi noteikti ir izmēģināšanas vērta arī Latvijā. Ticu, ka šāda pieeja var izrādīties efektīvāka par kases aparātu reformu, jo pat visdrošākā sistēma neatrisina kopējo problēmu par čeku “neizsišanu” vai nedošanu”.

Latvijas Pārtikas tirgotāju asociācijas izpilddirektors Noris Krūzītis: „Domāju, ka jebkurā nozarē strādājošs uzņēmums, kurš godprātīgi maksā nodokļus, ir ieinteresēts, lai “pelēkā ekonomika” būtu iespējami mazāka. Un jo ātrāk izdosies to panāk, jo vairāk iegūsim mēs visi. Galu galā “pelēkā ekonomika” - nenomaksātais pievienotās vērtības nodoklis, aplokšņu algas, it kā zemākas cenas, apgrūtina iespēju konkurēt uzņēmumiem, kuri vēlas strādāt godīgi un maksāt nodokļus. Cilvēku līdzdalība ir ārkārtīgi svarīga, un čeku loterija nav sliktākais veids, kā to panākt”.

Arī citur pasaulē

Pēdējos gados, lai apkarotu ēnu ekonomiku un veicinātu godīgu uzņēmējdarbību šādas čeku loterijas rīko arī citās valstīs. Piemēram, 2017. gada nogalē pirmajās četrās dienās, kad tādu ieviesa Lietuvā. Lietuvas nodokļu inspekcijas loterijas lapā piereģistrēja 22 000 kases aparātu čeku, bet pirmo četru mēnešu laikā - 734 tūkstošus čeku. Lietuvā izloze notiek katru nedēļu un tajā izlozē desmit balvas katru pa 200 eiro, bet reizi mēnesī - vienu 5000 eiro balva.

Savukārt 2015. gada 1. oktobrī šādu loteriju ieviesa Polijā, kur katru mēnesi izlozē vienu automašīnu. Tāpat šādas loterijas notiek arī Slovākijā, Maltā, Portugālē un Taivānā.