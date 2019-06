Lielākā daļa mākoņu izklīdīs, ļaujot spoži spīdēt saulei. Dominēs lēns līdz mērens rietumu, dienvidrietumu vējš.

Jūras vēja ietekmē Kurzemes rietumkrastā un Ziemeļvidzemes piekrastē gaiss iesils vien līdz +20..+25 grādiem, pārējā valstī - līdz +26..+30 grādiem.

Arī Rīgā jūnijs noslēgsies ar sausu, saulainu un līdz +29 grādiem karstu laiku. Lēns līdz mērens dienvidu vējš pāries rietumu vējā.

Laikapstākļus nedaudz ietekmē gan anticiklons Dienvideiropā, gan cikloni Ziemeļeiropā. Atmosfēras spiediens Latvijā 756-759 dzīvsudraba staba milimetri jūras līmenī.

Svētdienas rītā Latvijā ir daļēji mākoņains laiks, vietām valsts rietumu un centrālajos novados izklīst migla, liecina meteoroloģiskā informācija. Nav būtisku nokrišņu. Vējš lēni pūš no rietumiem un dienvidiem.

Minimālā gaisa temperatūra naktī bija +10..+16 grādi. Deviņos rītā gaisa temperatūra +16..+21 grāds. Rīgā mainīgs mākoņu daudzums, viegls dienvidu vējš, gaisa temperatūra īsi pēc saullēkta +15 grādi.

Maksimālā gaisa temperatūra sestdien Latvijā bija no +17..+19 grādiem valsts austrumos un vietām piekrastē līdz +24 grādiem daudzviet Kurzemē un Rietumzemgalē.

Augstākā gaisa temperatūra Eiropā 29.jūnijā bija +42 grādi Francijā un +43,6 grādi Spānijas ziemeļaustrumu daļā. Zemākā gaisa temperatūra naktī uz svētdienu -2 grādi Skandināvijas kalnos.

Līdz ar karsto gaisu, kas svētdien Latvijā ienāk no Rietumeiropas, samazinās ozona daudzums stratosfērā, tādēļ zemi sasniedz nedaudz intensīvāks ultravioletais starojums.

Saskaņā ar ASV Nacionālās okeānu un atmosfēras pārvaldes sniegto informāciju ozona daudzums virs Latvijas svētdien samazināsies līdz 315 Dobsona vienībām, savukārt nākamās nedēļas vidū, laikam kļūstot krietni vēsākam, tas pieaugs līdz pat 375 Dobsona vienībām.

Sestdien Rucavā ultravioletās radiācijas indekss pakāpās līdz 6,6 punktiem, kas atbilst augstam līmenim, liecina Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra (LVĢMC) dati.

Jūnijs un jūlija pirmā puse ik gadu ir periods ar gada augstāko ultravioleto starojumu. Šogad tas ir nedaudz vājāks nekā iepriekšējos gados, un šis samazinājums varētu būt saistīts ar zemo Saules aktivitāti.

No saules īpaši jāizvairās dienas vidū - no plkst.12 līdz 15. Bez aizsargkrēma vēlams sauļoties tikai no rīta vai pievakarē. Lielā karstumā mediķi neiesaka sauļoties, jo pastāv risks dabūt ne tikai saules, bet arī karstuma dūrienu.

Iepriekšējo vēso dienu ietekmē par 2-5 grādiem pazeminājusies ūdens temperatūra upēs un ezeros. Saskaņā ar LVĢMC operatīvo informāciju ūdens temperatūra svētdienas rītā vairumā upju un ezeru ir +17..+21 grāds.

Ūdens temperatūra jūrā Latvijas piekrastē no rīta lielākoties ir +12..+16 grādi, Rīgas līča Kurzemes piekrastē līdz +18 grādiem.