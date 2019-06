Par jauno grāmatu tās autors Juris Ulmanis stāsta: “Ar pieredzi kalnu alpīnismā, bet pavisam bez tās distanču slēpošanā 2009. gadā nolēmu ar slēpēm šķērsot Grenlandi. Atstājot mājās visu materiālo un triviālo, devos aizraujošā ceļojumā pāri skarbajam un reizē skaistajam 600 kilometru garajam ledus tuksnesim. Tas sagaidīja ar daudziem un pavisam negaidītiem dramatiskiem notikumiem, dziļākajā būtībā salaužot manis paša priekšstatus par sevi un apkārtējo pasauli. Šī dienasgrāmata atklāti, ar mīlestību un humoru atspoguļo manas pirmajā polārajā ekspedīcijā gūtās izjūtas, atziņas, pārdomas un priekus. Izaicinot sevi fiziski, garīgi un emocionāli, paralēli demontējot iekšējās pasaules uzstādījumus, sāku ap¬¬zināties, kas es esmu, tur – 67 grādu ziemeļu platumā – neatgriezeniski „pieaugot”.”

