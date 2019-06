Apsūdzētais AS "Latvijas Dzelzceļš" ceļu meistars Aleksandrs Krasnopjorovs pirms tiesas sēdes Jelgavas tiesā 2017. gadā. (Foto: LETA)

Ierosināta kasācijas tiesvedība spiegošanā apsūdzētā LDz ceļu meistara Krasnopjorova lietā

112 Jauns.lv / LETA

Augstākā tiesa (AT) ierosinājusi kasācijas tiesvedību spiegošanā Krievijas labā apsūdzētā AS "Latvijas dzelzceļš" (LDz) ceļu meistara Aleksandra Krasnopjorova lietā, aģentūru LETA informēja AT pārstāve Rasma Zvejniece.