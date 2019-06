Vietējie LNT raidījumam “Degpunktā” stāsta, ka glābēji un policijas darbinieki notikuma vietā rosījušies ilgi, līdz no ūdenstilpnes izvilkuši kādas sievietes mirstīgās atliekas.

“Piecos no rīta krastā izpeldējis sievietes līķis. Pēc kriminālpolicijas teiktā – ķermenis bijis pilnībā kails. Bija neomulīgi tur iet un skatīties,” stāsta Bolderājas iedzīvotāja.

Vēlāk atklājies, ka sieviete nav viss noslīkusi, bet pie upe noticis smags noziegums. Pēc vietējo teiktā, noslīkusī sieviete bijusi kādas Bolderājas skolas audzēkne, kura liktenīgajā vakarā gājusi pastaigā ar saviem draugiem, pazīstamo starpā noticis konflikts, proti, kāds no draugiem piedāvājis viņai iesaistīties seksuālās attiecībās, bet viņa atteikusies. Par to no savu draugu rokas saņēmusi sodu.

Neoficiāla informācija liecina, ka uzbrucēji bijuši vairāki vīrieši vecumā no 20 līdz 24 gadiem. Puiši bijuši arī alkohola vai narkotisko vielu reibumā.

Valsts policijas pārstāvji, kas uzsākuši izmeklēšanu, pašlaik no plašākiem komentāriem atsakās, vien apstiprina, ka minētajā vietā ir noticis noziedzīgs nodarījums tuvu paziņu lokā. Valsts policija abas aizdomās turamās personas ir aizturējusi.