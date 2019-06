Saistībā ar būvdarbiem no 16. jūnija līdz 19. augustam tiks ierobežota transportlīdzekļu satiksme Lāčplēša ielā, pie ēkas Lāčplēša ielā 25.

Saistībā ar ūdensapgādes sistēmas izbūves darbiem no 21. jūnija līdz 26. jūnija tiks slēgta transportlīdzekļu satiksme Žubīšu ielā, posmā no Amālijas ielas līdz Bišu ielai.

Saistībā ar siltumtrases izbūves darbiem no 20. jūnija līdz 28. jūnijam tiks slēgta transportlīdzekļu satiksme Launkalnes ielā pie ēkas Nr.12.

Saistībā ar būvniecības darbiem no 1. jūlija līdz 31. decembrim tiks slēgta gājēju ietve Emiļa Melngaiļa ielas posmā no Antonijas ielas līdz Strēlnieku ielai un Strēlnieku ielas posmā no ēkas Strēlnieku ielā 6 līdz Emiļa Melngaiļa ielai.

Darbu veicējiem uzdots nodrošināt transportlīdzekļiem apbraucamo ceļu un ceļa zīmju izvietošanu, kā arī iedzīvotāju un uzņēmumu transportlīdzekļu piebraukšanu pie dzīvesvietas vai uzņēmuma.

Savukārt saistībā ar daudzsēriju filmas filmēšanu tiks aizliegta transportlīdzekļu apstāšanās un stāvēšana vairākās Rīgas ielās:

no 18. jūnija plkst. 8.00 līdz 19. jūnija plkst. 10.00 Purvciema ielā, posmā no Mārcienas ielas līdz ēkai Purvciema ielā 20;

no 19. jūnija plkst. 11.00 līdz 20. jūnija plkst. 6.00 Vaļņu ielā, posmā no Smilšu ielas līdz Kaļķu ielai, un Zirgu ielā, posmā no Vaļņu ielas līdz Ķēniņu ielai;

no 25. jūnija līdz 29. jūnijam Balasta dambī, posmā no ēkas Balasta dambī 66 a līdz ēkai Balasta dambī 68;

no 18. jūnija plkst. 14.00 līdz 20. jūnija plkst. 9.00 tiks aizliegta transportlīdzekļu apstāšanās un stāvēšana Pils ielā, posmā no Doma laukuma līdz Mazajai Miesnieku ielai.

Savukārt no 19. jūnija plkst. 11.00 līdz 20. jūnija plkst. 6.00 tiks slēgta transportlīdzekļu satiksme Vaļņu ielā, posmā no Smilšu ielas līdz Kaļķu ielai, un Zirgu ielā, posmā no Vaļņu ielas līdz Ķēniņu ielai.

Par filmēšanas darbu norisi atbildīga ir sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Baltic Pine Films”.