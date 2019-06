Par Iekšējās drošības biroja (IDB) nesen atklātajām amatpersonu iespējamām pretlikumīgām darbībām ierosināta disciplinārlieta. Tiklīdz no IDB tiks saņemts lēmums par sākto kriminālprocesu, vainīgās personas atstādinās, informēja ministra padomnieks Kārlis Miksons.

Viņš informēja, ka VUGD sadarbojas ar IDB. Iekšlietu ministrs iestāžu vadītājiem, tostarp, VUGD vadībai, uzdevis veikt darbinieku kontroli, un sadarboties ar IDB ar mērķi atklāt un novērst amatpersonu pārkāpumus.

"Līdz ar to fakts, ka publiskajā telpā nonāk informācija par sāktajiem kriminālprocesiem, nav pamats tūlītējām secinājumam par iestādes vadītāja bezdarbību vai atbrīvošanu no amata. Iekšlietu ministrs tieši veicina vadītājus neignorēt korupcijas, pārkāpumu un citu noziegumu riskus, bet aktīvi strādāt šajā virzienā, lai iekšlietu resors attīrītos no negodprātīgām amatpersonām," norāda Ģirģens.

Tikmēr VUGD priekšnieks ar dienesta preses pārstāves Intas Palkavnieces starpniecību skaidroja, ka VUGD darbs ir vērsts sabiedrības interešu un drošības aizstāvībai, tāpēc nav pieļaujama pretlikumīga un negodprātīga rīcība. VUGD jebkuru informāciju par amatpersonu iespējamām pretlikumīgām darbībām izvērtē ļoti nopietni un amatpersonas tiek atstādinātas no dienesta pienākumu pildīšanas.

"Vēršu uzmanību, ka VUGD sadarbojas ar IDB un tiek veikta pastiprināta visu amatpersonu darbības kontrole - ir sadarbība ar ministriju un IDB, savstarpēji atklājot un izskaužot jebkāda veida nelikumīgu vai negodprātīgu rīcību no dienesta nodarbināto puses. Šodien IDB publicētā informācija nav nekas jauns, jo tā ir daļa no procesa, kas vērsta uz sistēmas attīrīšanu," uzsvēra Āboliņš.

Jau ziņots, ka VUGD šonedēļ skāris kārtējais skandāls, jo IDB par iespējamu narkotisko vielu glabāšanu realizācijas nolūkā un realizēšanu IDB aizturējis vienu dienesta amatpersonu. Veicot sākotnējās izmeklēšanas darbības, kratīšanās izņemti 23 iepakojumi ar kokaīnu. Izņemtās vielas daudzumu IDB patlaban neatklāja, taču saskaņā ar likumu tie ir lieli apmēri.

Izmeklēšanā konstatēts, ka amatpersona regulāri neatradās darbavietā un nepildīja dienesta pienākumus, turpinot saņemt atalgojumu.

IDB sācis kriminālprocesu arī par iespējamu krāpšanu personu grupā pēc iepriekšējas vienošanās un dienesta viltojumu saistībā ar darba laika uzskaiti dienesta dokumentos.

Savukārt par iespējamu krāpšanos personu grupā un dienesta viltojumu - aizturēta vēl viena VUGD amatpersona, daļas komandieris. Šai amatpersonai piemēroti ar brīvības atņemšanu nesaistīti drošības līdzekļi.

IDB noskaidrots, ka birojs citā krimināllietā par zādzību rosinājis Rīgas pilsētas Latgales priekšpilsētas prokuratūrai sākt kriminālvajāšanu pret vēl vienu VUGD amatpersonu. Drīzumā prokuratūrai būs jāizlemj, vai celt apsūdzību. Amatpersona izdarījusi tehniskā aprīkojuma zādzību no dienesta transportlīdzekļiem un dienesta transportlīdzekļu garāžas.

Tāpat ziņots, ka marta beigās IDB aizdomās par krāpšanu un dienesta viltojumu aizturēja četras VUGD Rīgas reģiona pārvaldes amatpersonas, tai skaitā vada komandieri.

Citā lietā IDB pērn septembrī aizturēja toreizējo VUGD priekšnieka vietnieku Intu Sēli. Viņš apsūdzēts par valsts degvielas piesavināšanos 151 eiro vērtībā un tagad lieta ir nodota tiesai.

Savukārt maija beigās IDB aizdomās par kukuļa pieņemšanu saistībā ar Ventspils Mūzikas vidusskolas jaunās ēkas atbilstības novērtēšanu ugunsdrošības prasībām aizturējis četras VUGD Kurzemes reģiona brigādes amatpersonas, tai skaitā abus brigādes komandiera vietniekus Romānu Andrijausku un Mursalu Kerimovu.

Jūnijā IDB rosinājis Rīgas tiesas apgabala prokuratūrai uzradīt apsūdzību kādai VUGD amatpersonai par bērnu pavešanu netiklībā.