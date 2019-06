"Saskaņas" frakcijas vadītāja Anna Vladova norādīja, ka frakcija nav mainījusi savu nostāju un balsojumā neatbalstīs Turlā gāšanu no amata. Viņa arī norādīja, ka frakcija Turlajam ir uzticējusi vest sarunas ar opozīciju un ka atsevišķi viņa ar opozicionāriem tikusies nav. "Mūsu frakcijai ar Turlo ir pilnībā saskaņotas pozīcijas visos jautājumos un mēs viņu pilnīgi atbalstām," sacīja Vladova.

Viņa arī norādīja, ka piekrīt mēra paustajiem ierosinājumiem domes darba stabilizēšanai, piemēram, darbam frakciju padomē. Tāpat viņa norādīja, ka tikšanās ar "Neatkarīgo deputātu frakciju", kurā apvienojušies četri no "Saskaņas" izslēgtie deputāti, nav notikusi.

Savukārt, taujāta, vai balsojumā par neuzticības izteikšanu Turlajam varētu piedalīties arī partijas biedrs Maksims Tolstojs (S), Vladova norādīja, ka patlaban viņš joprojām atrodas darba nespējas atvaļinājumā un pagaidām nevar prognozēt, kad deputāts varētu atgriezties darbā. Tolstojs domē nav bijis kopš Rīgas tūrisma attīstības biroja korupcijas skandāla.

Savukārt "Gods kalpot Rīgai" (GKR) frakcijas vadītājs Vjačeslavs Stepaņenko sacīja, ka gribētu dzirdēt opozīcijas pamatojumu - ko tad Turlais nedēļas laikā tādu ir sastrādājis, ka viņš jau būtu jāgāž no amata. "Gribētos zināt, kādēļ opozīcija, pati nepiedaloties balsojumā par Turlā iecelšanu, jau pēc nedēļas prasa viņu atbrīvot. Frakcijā šo jautājumu neesam vēl pārrunājuši, jo neesam redzējuši oficiālu iesniegumu par savāktajiem parakstiem, taču esmu pārliecināts, ka visi frakcijas biedri atbalstīs viņa palikšanu amatā," sacīja Stepaņenko.

Viņš arī norādīja, ka nezina, kāds būs "Neatkarīgo deputātu frakcijas" balsojums šajā jautājumā.

Tikmēr pie frakcijām nepiederošais deputāts Oskars Putniņš, kurš līdz šim vairumā jautājumu atbalstījis valdošo koalīciju, aģentūrai LETA sacīja, ka ar opozicionāriem vēl nav pārrunājis viņu ierosinājuma argumentāciju.

"Esmu neizpratnē par to, kas īsti notiek, jo visi ir piesardzīgi un neviens neko īsti nestāsta. Neizprotu, kā opozīcija rīkosies, ja Turlo gāzīs - vai būs viņu mērs vai vienkārši gaidīsim ārkārtas vēlēšanas. Sākumā gribu aprunāties ar visām pusēm," sacīja Putniņš.

Viņš arī norādīja, ka pagaidām neapsver ideju pievienoties "Neatkarīgo deputātu frakcijai" ideoloģisko atšķirību dēļ. Patlaban opozīcijai nepieciešamos parakstus, lai rosinātu Turlā atstādināšanu, vēl nav izdevies savākt.

Kā ziņots, visas Rīgas domes opozīcijas frakcijas vienojušās parakstīties par ārkārtas sēdes sasaukšanu, kurā tiks rosināts izteikt neuzticību Rīgas mēram Turlajam, apstiprināja deputāts Vilnis Ķirsis (V). Viņš norādīja, ka tuvākajās dienās tiks savākti nepieciešamie paraksti un pieprasījums tiks iesniegts domes vadībai. Šādu lēmumu opozīcija pieņēmusi pēc šonedēļ notikušajām sarunām ar Turlo, kurā tika uzklausīts viņa redzējums par turpmāko domes darbu.

Tāpat ziņots, ka pēc jauna Rīgas mēra ievēlēšanas ir sašķēlusies partijas "Saskaņa" Rīgas domes frakcija. No frakcijas "par rupjiem pārkāpumiem" izslēgti četri biedri - Rīgas vicemērs Vadims Baraņņiks un deputāti Valērijs Petrovs, Aleksejs Rosļikovs un Vitālijs Dubovs, kuri piektdien izslēgti arī no partijas kopumā. Šonedēļ no partijas izslēgtie domnieki dibinājuši savu frakciju.