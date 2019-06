Vārmes pagasta aktīvākie cilvēki pēdējā brīdī novērsuši arhitektūras šedevra - hercoga Jēkaba laika klēts nojaukšanu. (Foto: Annemarija Gulbe/Facebook)

Pēdējā brīdī no nojaukšanas paglābj hercoga Jēkaba medību pils klēti

Novadu ziņas Elmārs

Barkāns Jauns.lv

Vietējie iedzīvotāji pēdējā mirklī no nojaukšanas paglābuši vēsturisku celtni – Vārmes muižas klēti, pie kuras klāt jau bija piedzīts ekskavators, lai to sagāztu, bet no jumta noņemti dakstiņi. Savulaik Vārmes muiža bija hercoga Jēkaba (1610-1682) medību pils un tā ir unikāls Kurzemes senās arhitektūras piemineklis.