Īstenojot likuma "Par pašvaldībām" noteikto pašvaldību pārraudzības funkciju, VARAM pieprasījusi Rīgas pilsētas pašvaldībai sniegt ministrijai informāciju, vai Ušakova prasības pieteikumu un prasības pieteikumu precizējumu nosūtīšanai tiesai tika izlietoti Rīgas domes budžeta līdzekļi.

"Pēc informācijas saņemšanas no Rīgas domes veiksim pārbaudi un informēsim Vidzemes priekšpilsētas tiesu par pārbaudes rezultātiem," norāda ministrija.

Informāciju domei jāsniedz līdz 7.jūnijam.

Kā ziņots, Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesa ir saskatījusi iespējamu likumpārkāpumu atstādinātā Rīgas mēra Ušakova rīcībā, tiesvedībā ar deputātu Vilni Ķirsi (V) izmantojot domes resursus, lai tiesai nosūtītu pasta sūtījumus, kas bija saistīti ar lietu.

Tiesas lēmumā norādīts, ka lietas materiālos redzams, ka Ušakovs tiesai nosūtījis kopumā divus pasta sūtījumus, kas apzīmogoti ar Rīgas domes spiedogu. Tiesa skaidrojusi, ka, ievērojot to, ka pasta sūtījumu piegāde ir maksas pakalpojums un tā saistīta ar attiecīgu izdevumu segšanu, kā arī to, ka pasta sūtījumā kā sūtītājs ir norādīta Rīgas dome, ir pamats uzskatīt, ka izdevumi par pasta pakalpojumiem, iespējams, varētu būt segti no Rīgas pašvaldības līdzekļiem.

Lēmumā arī skaidrots, ka Ušakovs prasību pret Ķirsi bija cēlis savu tiesību un interešu aizsardzībai, proti, viņš nerīkojās Rīgas domes vārdā. Tāpēc nepastāvot pamats uzskatīt, ka šo izdevumu segšana varētu atbilst Rīgas pilsētas iedzīvotāju interesēm. Tāpat lēmumā norādīts, ka nav nozīmes faktam, ka izlietoto līdzekļu apjoms ir neliels, jo pamatu secinājumam par iespējamu likuma pārkāpumu rada pats rīcības fakts, neatkarīgi no līdzekļu apjoma.

Attiecīgi tiesa šo blakus lēmumu ir nosūtījusi gan Rīgas domei, gan Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai, lai tās pārbaudīto notikušā apstākļus un izvērtētu Ušakova rīcību.

Abām iestādēm dots viens mēnesis laika, lai informētu tiesu par pārbaužu rezultātiem.

Tāpat ziņots, ka tiesa noraidījusi Ušakova prasību pret Ķirsi par viņa paustajiem izteikumiem, kas, Ušakova ieskatā, bija goda un cieņu aizskaroši.

Aģentūra LETA rīcībā esošajā tiesas spriedumā norādīts, ka prasība tikusi noraidīta, tāpat izbeigta tiesvedība Ušakova prasībā pret Ķirsi par lēmumprojektā iekļauto frāžu atzīšanu par nepatiesām, godu un cieņu aizskarošām. No Ušakova arī piedzīti 1000 eiro par labu Ķirsim, lai segtu viņa advokāta izmaksas.

Abu domnieku strīds bija saistīts ar notikumiem 2018.gada 31.oktobra domes sēdē, kur Ķirsis komentēja situāciju par apkures pieslēgšanu Rīgā.

Uzrunā Ķirsis paziņoja, ka situācija esot uzskatāms piemērs, kādā veidā rīdzinieki cieš "Saskaņas" politiskās korupcijas dēļ. "Vairāk nekā 20 000 rīdzinieku, uzsākoties šai apkures sezonai, ieraudzījuši rudeni ne tikai ārpus sava loga, bet arī rudens ienācis viņu mājās temperatūras izskatā, un tas ir noticis tieši vienas partijas korupcijas dēļ. Un, ja jautā, kāda ir korupcijas seja, tad katrā domes sēdē varam redzēt divas Rīgas domes korupcijas sejas. Kamēr viņas sauļojas uz jahtas Monako, rīdzinieki salst un katru reizi, saņemot ziņu par salstošu rīdzinieku, viņi pieber ledus gabaliņu savam kokteilim un turpina svinēt dzīvi," toreiz sacīja Ķirsis.