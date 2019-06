Pixabay

Allažu pagastā aizturēti divi vīrieši par kazlēna nozagšanu un nogalināšanu

Vakar, 2. jūnijā, ap pulksten 16.30 Valsts policija saņēma informāciju no kādas pašvaldības iestādes par to, ka no viņu kūts Siguldas novada Allažu pagastā ir pazudis kazlēns. Notikuma vietā ieradās Valsts policijas Siguldas iecirkņa policisti, kuri kūtī konstatēja svaigas asinis. Likumsargiem radās aizdomas, ka ir izdarīts noziegums.