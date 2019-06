Bezvēsts pazudušais 18 gadu vecais Aleksandrs atrasts miris Ozolnieku dīķī

Jau vēstījām, ka 18 gadus vecais Aleksandrs Andrejevs pazuda 2019. gada 25. maijā Brankās, Ozolnieku novada Jelgavas pagastā. Pēc draugu un radinieku teiktā, ap plkst. 23.00 viņš aizgāja uz meža pusi pastaigāties, saticies ar draugiem, kuri pēdējo reizi puisi redzēja nedaudz pēc 23.00. Puisim līdzi nebija ne mobilais telefons, ne dokumenti.

Jaunieša mirstīgās atliekas svētdien atrastas.

Divas brīvprātīgo grupas - 26 cilvēki Antona Šiško, Jevgenija Korsuņa un Oļega Pavlova vadībā - pārmeklēja apkārtni, izstaigāja aizaugušu mežu. Pa to laiku,Valdis Skultiņš nolaida laivu dīķī. Bezvests.lv kinologi Ints Jurjāns, Inguna Ose, Gunārs Osis ar borderkoliju Džej-Džej un Lukasu, Alina Beļavska ar veimaraneri Valiju, un Alda ar Safronu pārmeklēja ceļu malas un dīķu krastus. Veimaraners Valijs uzreiz deva signālu, ka vienā no dīķiem varētu atrasties noslīkušais cilvēks. No laivas to pārbaudīja brīvprātigie Romāns Kačkāns un Kaspars Blušs ar speciālo aparatūru: zemūdens ultraskaņas kameru.

Pirmās stundas laikā uz ekrāna parādījās objekts, kas atgādināja cilvēka ķermeni. Bezvests.lv vadītajs Aleksandrs Faminskis uzreiz izsauca polīcijas darbiniekus un glābējus VUGD, lai cilvēka ķermeni izceltu no ūdens. 2019. gada 2.jūnijā, plkst. 13:16, noslīkušā ķermenis tika izcelts no ūdens. Radinieki apstiprināja, ka tas ir Aleksandrs.