Pie Āgenskalna tirgus sastaptais Aivars zina teikt, ka Turlais ir armijnieks, un tas esot labi. Aivaram ļoti simpātiski šķiet fakts, ka jaunais mērs no Rīgas domes negrasās izmest abus "Nila kaķus" - Kuzju un Muri, kuri tur dzīvo jau daudzus gadus. Pieticīgāka spriedumos ir dārzeņu pārdevēja Regīna, kura tā arī saka: nepazīstu Daini Turlo, līdz ar to viedokļa nav. Savukārt cits rīdzinieks vārdā Igors intuitīvi jūt, ka Turlais būs labs mērs. Viņš gan arī paskaidro, ka politiskās spēlītes tāpat visas notiek kuluāros, tāpēc īstenu skaidrību par notiekošo nemaz nav iespējams gūt. "Tā ir politiska spēle. Es nezinu, kas tur domē noticis, man par to neviens neziņoja. Bet ticēsim, ka viss būs labi," spriež Igora kungs.

Savukārt Rīgas parkos LNT uzrunātās jaunāka gada gājuma sievietes Linda un Nadežda ir stadijā, kurā nespēj izvērtēt notiekošo. Linda atzīst, ka par to visu vispār neinteresējas un dod priekšroku vienkārši baudīt pavasari parkā, savukārt Nadeždai žēl Nila Ušakova. "Jā, jā jā, žēl. Viņš bija patiešām profesionālis," spriež rīdziniece.

Neko par Daini Turlo nezina arī gados jaunā rīdziniece Laura, taču viņai ir viedoklis par peripetijām Rīgas domē: "Tur viņi vienmēr strādā diezgan haotiski, bet, nu ir viņiem vismaz ko darīt!" Vienlaikus Lauras vienaudze Daniela spriež, ka gribētos labāku to Rīgas vadību. "Vismaz caurskatāmāku. Tā jau interesētu, kas tur notiek, tikai grūti saprast, kas īsti notiek," atzīmē jauniete.

Pensijas vecuma Ināra ir pavisam citās domās. Bardaku Rīgas domē viņa manījusi, taču uzskata, ka "tas Ušakovs vismaz kaut kā mācēja viņus savaldīt, savest kopā. Kas tagad būs, es nezinu. Izņemot to Pulka un Ķirša plūkšanos, es neko tur neredzu," komentē Ināra.

Jau vēstīts, ka pēc jauna Rīgas mēra ievēlēšanas ir sašķēlusies partijas "Saskaņa" Rīgas domes frakcija. No frakcijas "par rupjiem pārkāpumiem" izslēgti četri biedri - Rīgas vicemērs Vadims Baraņņiks un deputāti Valērijs Petrovs, Aleksejs Rosļikovs un Vitālijs Dubovs, kuri piektdien izslēgti arī no partijas kopumā. Tas nozīmē, ka Rīgas domes valdošajai koalīcijai vairs nav 32 balsu, bet gan tikai 28 - tieši tikpat, cik opozīcijai. Viens no opozīcijas deputātiem līdz šim balsojumos gan parasti ir atbalstījis valdošās koalīcijas viedokli.

74 Foto Dainis Turlais toreiz un tagad: Rīgas mēra politiskā karjera laiku lokos +70