Mamikins strādājis visu šī EP sasaukuma laiku. Savu darbu EP Mamikins vērtē kā labu, un pašlaik izjūt nogurumu, tāpēc vēlas atpūsties un par konkrētiem plāniem pēc pilnvaru beigām pašlaik nedomājot.

Viņš atzina, ka bieži vien politiķi, arī pats, katru reizi pirms vēlēšanām nosola sev, ka "šī būs pēdējā", taču vēlāk pārdomā. "Tagad vismaz nevienam nebūšu parādā," ironizēja EP deputāts, klāstot, ka no pircējiem vietējā veikalā Rīgā esot saņēmis pārmetumus par to, ka "dzīvoju uz viņu naudu".

Vienlaikus deputāts priecājas, ka šajās vēlēšanās guvis lielāku vēlētāju atbalstu nekā iepriekš, turklāt, piemēram, ārzemju vēlēšanu iecirkņos un Zilupes novadā pārspējis saraksta līderi Tatjanu Ždanoku.

"Deputāta amats kā jebkurš vēlēts amats nav kontrakts uz mūžu. Es zināju, ka šajā gadījumā termiņš ir 2.jūlijs [jaunā EP sasaukuma pilnvaru sākums]," pauda Mamikins.

Viņaprāt, daļu vēlētāju Latvijas Krievu savienība (LKS) zaudēja datu apmaiņas sistēmas problēmu dēļ, jo esot zināms, ka partijas atbalstītājiem, kas vēlējušies nobalsot citā iecirknī, tas nav izdevies. Tāpat, pēc Mamikina teiktā, LKS un viņam nav bijis ne lielu sponsoru un ne cilvēkresursu, lai rīkotu lielas reklāmas kampaņas. Arī cilvēki, kas pieteikušies kā brīvprātīgie atbalstītāji, ne vienmēr izpildījuši visu godam, viņš teica.

Viņš sprieda, ka arī pēc elektorāta sadalījuma "krievvalodīgo pārstāvjiem" Latvijā parasti ir trīs vietas, un šoreiz divas vietas ieguvusi "Saskaņa", kurai esot palīdzējis skandāls ap korupciju Rīgas domē, jo krievvalodīgajiem esot žēl skandālā iesaistītā politiķa Nila Ušakova (S). Bet "Jaunā Vienotība" Mamikina vērtējumā būtu pelnījusi uzslavas par savu vēlētāju mobilizēšanu.

Vienlaikus viņš vērsa uzmanību, ka ļoti liela balsstiesīgo daļa uz vēlēšanām neizgāja, arī krievvalodīgie.

Jau vēstīts, ka jaunajā EP sasaukumā nepārvēlētie deputāti varēs saņemt pabalstu mēnešalgas apmērā par katru institūcijā nostrādāto gadu.

Saskaņā ar vienoto Deputātu nolikumu EP deputāta mēnešalga no 2018.gada jūlija pirms nodokļu nomaksas ir 8757,70 eiro. Šī alga tiek maksāta no EP budžeta. Visi EP deputāti maksā Eiropas Savienības (ES) nodokļus un apdrošināšanas iemaksas, pēc kuru nomaksāšanas viņiem paliek 6824,85 eiro. Turklāt lielākā daļa ES dalībvalstu liek saviem deputātiem maksāt arī savas valsts nodokļus. Tādēļ galīgā alga (alga pēc nodokļu nomaksas) katram deputātam ir atkarīga no nodokļu noteikumiem deputāta izcelsmes valstī.

EP deputātiem pēc pilnvaru laika beigām ir tiesības uz pārejas pabalstu. To piešķir vienas mēnešalgas apmērā par katru deputāta amatā pavadīto gadu. Maksimālais šā pabalsta izmaksāšanas ilgums ir divi gadi. Ja bijušais EP deputāts uzņemas pilnvaras kādā citā parlamentā vai kādā valsts iestādē, pārejas pabalstu samazina tādā apmērā, kāda ir alga jaunajā amatā. Ja EP deputātam vienlaikus pienākas arī vecuma vai invaliditātes pensija, viņš nevar saņemt abus pabalstus, un viņam ir jāizvēlas viens no tiem.

Mamikins strādājis visu šī EP sasaukuma laiku. Tādējādi viņi varēs saņemt pabalstu piecu mēnešalgu apmērā par pieciem EP nostrādātiem gadiem.