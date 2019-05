Saskaņā ar pastāvošo kārtību, EP deputāti var izraudzīties savus darbiniekus, ievērojot Parlamenta noteikto budžetu. Visām 2019.gada izmaksām, kas saistītas ar deputātu palīgu nolīgšanu, ir pieejama ikmēneša naudas summa, kas nepārsniedz 24 943 eiro katram EP deputātam. Šos līdzekļus neizmaksā pašiem EP deputātiem.

Savukārt piemaksa par vispārējiem izdevumiem paredzēta galvenokārt izdevumu segšanai, kas rodas, pildot deputāta pienākumus. Piemaksa sedz, piemēram, deputātu biroju īres un uzturēšanas izmaksas, tālruņa sakaru un abonēšanas izdevumus, ar reprezentācijas pasākumiem saistītus izdevumus, ar datoriem un tālruņiem saistītas izmaksas vai ar konferenču un izstāžu organizēšanu saistītus izdevumus. Ja deputāti bez attaisnojoša iemesla neapmeklē pusi no kopējā plenārsēžu skaita viena parlamentārā gada laikā (no septembra līdz augustam), šīs piemaksas apmērs tiek samazināts uz pusi. 2019.gadā šī piemaksa ir 4513 eiro mēnesī.

Parlaments EP deputātiem nodrošina arī aprīkotus birojus gan Briselē, gan Strasbūrā. Darba braucieniem šajās pilsētās EP deputāti var izmantot EP dienesta automašīnas.

Līdztekus palīgu nodarbināšanai un biroja uzturēšanas izmaksu segšanai EP deputātiem pieejams arī cits finansiālais atbalsts.

Pēc maksājumu apstiprinošu dokumentu uzrādīšanas EP deputātiem tiek atmaksāta faktisko biļešu vērtība sanāksmju apmeklēšanai līdz pat summai, kas nepārsniedz lidmašīnas biznesa (vai līdzvērtīgas) klases biļetes cenu, dzelzceļa pirmās klases biļetes cenu vai 0,53 eiro par vienu kilometru braucienam automašīnā (ne vairāk kā 1000 km), kā arī nemainīgu attāluma un brauciena ilguma piemaksu, kuras mērķis ir segt citus ar braucienu saistītos izdevumus (piemēram, autoceļu nodevas, piemaksu par bagāžu vai rezervēšanas izmaksas).

Par darbu ārpus savas valsts EP deputāti var saņemt kompensāciju par ceļa, uzturēšanās un saistītiem izdevumiem līdz 4454 eiro gadā. Saistībā ar darbu ievēlēšanas dalībvalstī tiek kompensēti tikai ceļa izdevumi, kuru maksimālo summu gadā nosaka katrai dalībvalstij atsevišķi.

Tāpat EP deputātiem tiek izmaksāts vienotas likmes pabalsts 320 eiro apmērā, lai segtu uzturēšanās un ar to saistītās izmaksas par katru dienu, kuru EP deputāti pavada Briselē vai Strasbūrā oficiālā braucienā, ja viņi, apliecinot klātbūtni, ir parakstījušies reģistrā. Šī piemaksa ir paredzēta viesnīcas, ēdināšanas un visu citu izdevumu segšanai. Balsošanas plenārsēdē dienās piemaksa par 50% procentiem tiek samazināta EP deputātiem, kuri nav apmeklējuši vairāk nekā pusi balsojumu pēc saraksta, pat tad, ja viņi ir bijuši klāt un parakstījušies apmeklējumu reģistrā.

Par sanāksmju apmeklēšanu ārpus ES tiek izmaksāta dienas nauda 160 eiro apmērā, atsevišķi sedzot izdevumus par viesnīcu.

Papildu EP deputātiem ir tiesības saņemt medicīnas izdevumu atmaksu divu trešdaļu apmērā.

Beidzot darbu EP, tajā nostrādājot vismaz gadu, deputātiem ir tiesības pieteikties uz pilnvaru laika beigu pabalstu vienas mēnešalgas apmērā par katru institūcijā nostrādāto gadu.

Saskaņā ar vienoto Deputātu nolikumu EP deputāta mēnešalga no 2018.gada jūlija pirms nodokļu nomaksas ir 8757,70 eiro. Šī alga tiek maksāta no EP budžeta. Visi EP deputāti maksā Eiropas Savienības (ES) nodokļus un apdrošināšanas iemaksas, pēc kuru nomaksāšanas viņiem paliek 6824,85 eiro. Turklāt lielākā daļa ES dalībvalstu liek saviem deputātiem maksāt arī savas valsts nodokļus. Tādēļ galīgā alga (alga pēc nodokļu nomaksas) katram deputātam ir atkarīga no nodokļu noteikumiem deputāta izcelsmes valstī.

Kā ziņots, "Jaunā Vienotība", "Saskaņa" un apvienība "Visu Latvijai!"-"Tēvzemei un brīvībai"/LNNK jaunajā EP sasaukumā ir ieguvušas pa divām vietām, bet "Attīstībai/Par!" un "Latvijas Krievu savienība" - pa vienai.

