Balstoties uz neoficiālajiem provizoriskajiem rezultātiem, "Progresīvie" nupat notikušajās EP vēlēšanās nav ieguvuši nevienu mandātu. Pēc Putņa teiktā, partijas iekšienē nopietni tiks izvērtēts, "kāpēc esam tur, kur esam," tomēr kā iespējamos iemeslus šādam rezultātam viņš minēja vairākus.

Viņaprāt, priekšvēlēšanu laikā tradicionāli tika izmantota cīņa starp latviešu un krievu vēlētājiem, kas noticis arī pirms Saeimas vēlēšanām. "Teju visas partijas iesaistījās cīņā pret Nilu Ušakovu (S) un otrādi, taču mēs to nedarījām, jo neuzskatām, ka tas ir Eiropas mēroga jautājums," teica Putnis.

Tāpat viņš norādīja, ka partijas sliktie rezultāti varētu būt saistīti ar to, ka Latvijas sabiedrība joprojām ir samērā konservatīva. Tāpat kā iemeslu viņš minēja to, ka aktīvākie vēlētāji joprojām ir seniori, taču "Progresīvie" esot jaunās paaudzes politiskais spēks, bet jaunā paaudze vēlēšanās vienmēr esot nedaudz mazāk aktīva. "Mēs daudz zaudējām arī uz to, ka bija liegta iespēja balsot jebkurā iecirknī. To sevišķi izjutām studentu vidū, jo daudzi patstāvīgi dzīvo Rīgā, taču ir deklarēti citur," teica politiķis. Vienlaikus viņš norādīja, ka vēlēšanu rezultātu partija apstrīdēt neplāno.

Putnis sacīja, ka "partijai priekšā gaidāms grūts laiks" un ka tai būs nepieciešams liels atbalsts un cilvēku līdzdalība turpmākajā darbā. Pēc Putņa teiktā, partija izdarīs secinājumus no EP vēlēšanu kampaņas un rezultāta un sāks gatavoties 2021.gadā gaidāmajām pašvaldību vēlēšanām.

Savukārt zemo vēlētāju aktivitāti Putnis skaidroja ar zemo uzticēšanās līmeni politikai kopumā. Politiķis uzskata, ka EP deputātiem jābūt aktīviem arī starpvēlēšanu laikā, jo, pēc viņa teiktā, nereti ievēlētie personāži uz pieciem gadiem nozūd un aktualizējas tikai gadu pirms vēlēšanām. "Līdzīgi arī pēc Saeimas vēlēšanām netiek pildīti solījumi. Tas neveicina cilvēku uzticēšanos un demoralizē viņu piedalīšanos vēlēšanās," sprieda Putnis.

Komentēt to, kurš no ievēlētajiem deputātiem būtu jāvirza eirokomisāra amatam, politiķis atturējās.

Kā ziņots, vēlēšanu provizoriskie rezultāti tiks paziņoti naktī uz pirmdienu, kad vēlēšanas noslēgsies visās Eiropas Savienības dalībvalstīs.

Tomēr pēc lielākās daļas vēlētāju balsu saskaitīšanas pa diviem EP deputātu mandātiem varētu iegūt "Jaunā Vienotība", "Saskaņa" un nacionālā apvienība "Visu Latvijai!"-"Tēvzemei un brīvībai"/LNNK.

Savukārt pa vienai deputāta vietai, saskaņā ar neoficiālo informāciju, varētu iegūt apvienība "Attīstībai/Par!" un partija "Latvijas Krievu savienība".