Augstākā tiesa (AT) šodien nolēma atteikt ierosināt kasācijas tiesvedību krimināllietā par zēna notriekšanu uz gājēju pārejas. Šādu lēmumu AT pieņēma, jo, izvērtējot kasācijas sūdzībās minētos argumentus, tiesai neradās šaubas par pārsūdzētā nolēmuma tiesiskumu, informēja AT.

Līdz ar AT lēmumu stājas spēkā Rīgas apgabaltiesas 2019.gada 4.februāra spriedums, ar kuru apsūdzētais atzīts par vainīgu uzrādītajā apsūdzībā un sodīts ar brīvības atņemšanu uz vienu gadu un desmit mēnešiem, atņemot automašīnas vadīšanas tiesības uz diviem gadiem. Ar spriedumu nolemts no apsūdzētā par labu cietušajam piedzīt 30 000 eiro morālā kaitējuma kompensāciju.

Mamma 13 gadus veco Rūdi audzina viena un ik dienu cīnās ar bērna sakropļoto veselību. (Foto: no privātā arhīva)

Pirmās instances tiesa Roščinam bija piespriedusi divu gadu brīvības atņemšanu nosacīti, kā arī likusi izmaksāt naudas kompensāciju cietušajiem 30 000 eiro apmērā.

Roščina amatpersonas deklarācijā norādīts, ka viņš ir bijis VP Rīgas rajona policijas pārvaldes Kārtības policijas priekšnieks, bet pirms atvaļināšanās 2012.gadā, viņš ieņēmis VP Rīgas reģiona pārvaldes Īslaicīgās aizturēšanas biroja priekšnieka amatu.

Cietušo aizstāvis Indulis Balmaks iepriekš norādīja, ka satiksmes negadījumā cietušais tobrīd mācījies otrajā klasē un incidents noticis ap plkst.17 vakarā, kad astoņgadīgais zēns šķērsojis ielu iepretim skolai.

"Vairāki aculiecinieki norādīja, ka Roščins notrieca zēnu lielā ātrumā uz gājēju pārejas. Pēc avārijas ārsti bija pārliecināti, ka zēns vairāk nemodīsies smago ievainojumu dēļ. Tomēr, pretēji ārstu prognozēm, zēns pamodās, bet viņam būs invaliditāte uz mūžu," toreiz norādīja Balmaks.