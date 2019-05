Auto neatļautā vietā bija novietots pirmdien, 20. maijā, Rīgā, Gertrūdes ielā teju pie Rīgas Vecās sv. Ģertūdes baznīcas ieejas durvīm, iepretim Ekonomikas ministrijai (EM).

Pēc Jauns.lv rīcībā esošās informācijas, nekaunīgi novietotais BMW limuzīns pieder Pāvelam Rebenokam. (Foto: Aculiecinieka foto)

Pēc Jauns.lv rīcībā esošās informācijas, konkrētais BMW markas auto pieder ekonomikas ministra Ralfa Nemiro (KPV LV) ārštata padomniekam, zvērinātam advokātam, AS “Gindeks” un AS “Olainfarm” akcionāram Pāvelam Rebenokam, par kura ekstravaganto dzīvesveidu jau vēstījām iepriekš. Nu Rebenoks papildinājis savu tēlu arī kā, iespējams, agresīvs autovadītājs un likuma neievērotājs.

Pēc Jauns.lv rīcībā esošās informācijas, nekaunīgi novietotais BMW limuzīns pieder Pāvelam Rebenokam. (Foto: Aculiecinieka foto)

Pēcāk pirmdien EM savā oficiālajā "Facebook" sociālā tīkla lapā ievietoja fotogrāfiju, kurā redzams, ka Rebenoks un Nemiro sēž pie viena galda Nemiro izveidotajā darba grupas rīkotajā sanāksmē, kurā tika apspriesti jautājumi par nacionālās farmācijas politikas ekonomisko aspektu izpēti.

Pēc Jauns.lv rīcībā esošās informācijas, nekaunīgi novietotais BMW limuzīns pieder Pāvelam Rebenokam. (Foto: Aculiecinieka foto)

Tātad atliek izteikt visai ticamu pieņēmumu, ka pirmdien Rebenoks ir tā steidzies sniegt padomus Nemiro par farmācijas tirgu Latvijā, ka bija piemirsis ievērot ceļu satiksmes noteikumus un sabiedrisko kārtību, kā arī faktus, ka ir izbijis AS "Olainfarm" padomes priekšsēdētājs, ir AS “Olainfarm” un AS “Grindeks” akcionārs un Lipmanu ģimenes ilggadējs juridiskais palīgs.

Saistītās ziņas Rebenoks un Krieķis "Olainfarm" valdes nomaiņā saskata draudus uzņēmuma nākotnei Maligina bijusī sieva sašutusi, kāpēc "Olainfarm" padomes šefs Rebenoks jaucas ģimenes mantojuma lietās "Olainfarm" iepriekšējā vadība uzņēmuma līdzekļus tērējuši luksusa auto un bruņumašīnas iegādē

Vai Rebenoka dalībā attiecīgajā darba grupā ir vai nav saskatāms interešu konflikts, protams, jāvērtē kompetentajām iestādēm.

Ralfs Nemiro (pirmais no kreisās) uzklausa sava padomnieka Pāvela Rebenoka padomus. (Foto: Ekrānuzņēmums no Ekonomikas ministrijas "Facebook" lapas)