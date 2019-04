Šodien sanāksmē no 641 reģistrēta partijas biedra piedalījās 142, līdz ar to biedru sapulce varēja notikt, lai tajā izskatītu vairākus jautājumus, piemēram, pieņemt lēmumu par partijas domes izveidi tās pārstāvju iesaistei lēmumu pieņemšanā.

Partijas biedru sapulcē klātienē piedalās 75 biedri, bet 67 izsnieguši savas pilnvaras.

Šodien partijas biedru kopsapulcē desmit partijas biedri iesniedza iesniegumu ar ierosinājumu par jaunas valdes vēlēšanām. Iesnieguma autori vēlējās kopsapulces darba kārtību papildināt ar jautājumu par valdes atsaukšanu, grozījumiem statūtos, kā arī valdes vēlēšanām.

Šodienas kopsapulcē par šādas darbakārtības papildināšanu nobalsoja 47 kopsapulces delegāti, pret bija 88, savukārt četri atturējās. Viens no biedriem, kas atturējās bija Saeimas frakcijas vadītājs Atis Zakatistovs, kurš īsi paziņoja, ka atturējies, jo "kaut kad šī partija būs jāsāk būvēt."

Tomēr ierosinājums par jaunām valdes vēlēšanām izpelnījās karstas diskusijas.

Viens no iesnieguma parakstītājiem, Saeimas deputāts Kaspars Ģirģens savā uzrunā norādīja, ka iesniegumu parakstījis, jo valdē nesaskatot kopīgu partijas darbu, turklāt no pieciem valdes locekļiem patlaban ir tikai četri, jo Linda Liepiņa no valdes ir izstājusies.

"Mani uztrauc partijas nākotne. Mums ir jādomā desmit gadus uz priekšu. Viss sākas no valdes un valdē mums vajag jaunus cilvēkus - jāveido jauns virziens," uzsvēra deputāts.

Vēl viens no iesnieguma autoriem, Alojas novada domes deputāts Māris Možvillo, diskusijā norādīja, ka patlaban partija atgādinot vistu ar nocirstu galvu un viņam nav skaidrs, ko darot valde un frakcija.

"Ievēlot cilvēkus Saeimā, tiek aizmirsts par partijas biedriem. Es līdz pēdējam brīdim ticēju, ka valde spēs mainīties. Man nāk klāt vēlētāji un prasa, kas notiek? Ierindas biedri gaida, kad partija saņemsies un sakārtos sevi. Nedrīkst būt tā, ka frakcija vada partiju," norādīja Mežvillo.

Tomēr bija arī atsevišķi runātāji, kuru viedokļi bija atšķirīgi un aicināja par šādu ierosinājumu nebalsot, jo tas esot "muļķīgs", turklāt nebūtu korekti šodienas kopsapulcē izskatīt jautājumu par jaunas valdes ievēlēšanu, it sevišķi situācijā, kad uz sanāksmi nav ieradušies divi pašreizējie valdes locekļi - ekonomikas ministrs Ralfs Nemiro un Miks Zvirbulis. Nemiro pašlaik atrodas komandējumā ārpus Latvijas, bet Zvirbulis atrodas Lielbritānijā un ir sasirdzis.

Kopš februāra šis ir trešais datums, kurā tiek mēģināts sasaukt partijas biedru sapulci, kura būtu lemttiesīga. Iepriekšējās reizēs sasauktajām sapulcēm nebija kvoruma.

Šodien kopsapulcē partijas biedri nobalsoja par grozījumiem statūtos, kas paredz izveidot jaunu institūciju - domi.

Kaimiņš iepriekš skaidroja, ka iecerētajā jaunajā institūcijā - domē - lēmumus pieņemtu partijas deputāti, kas būtu pārstāvēti Saeimā, pašvaldībās un Eiropas Parlamentā, kā arī atbildīgo jomu darba grupu un nodaļu vadītāji.

Domes uzdevums būs apstiprināt kandidātus un programmu visām vēlēšanām, runāt par problēmu risināšanu, kā arī jākomunicē ar sabiedrību. Līdz ar to valdei "kā terminatoriem vai kiborgiem" nebūtu jālemj par visiem jautājumiem, skaidroja politiķis.

Šodien noslēdzot kopsapulci Kaimiņš uzsvēra, ka partijā ir 645 biedri, no kuriem 120 vēl nav iemaksājuši iestāšanās naudu, bet uzņemšanu partijā gaida vēl 50 cilvēki.