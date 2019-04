AS "Lido" ēdināšanas vieta tirdzniecības centrā "Origo". (Foto: LETA)

"Lido" no 2025.gada atteiksies no sprostos dētām olām

Sabiedrība Jauns.lv / LETA

Latvijas sabiedriskās ēdināšanas uzņēmums AS "Lido" apņēmies no 2025.gada atteikties no sprostos dētu olu un to produktu izmantošanas, pavēstīja kompānijā.