Apsūdzētais alkohola ietekmē sev piederošo amerikāņu pitbulterjera šķirnes suni "Eksulan Guardado Por Deus" 2017.gada jūnija naktī apzināti izlaidis kāpņu telpā bez pavadas.

Tobrīd no sava dzīvokļa tajā pašā kāpņu telpā bija izgājis cietušais, kurš ar liftu nobrauca uz ēkas pirmo stāvu. Tur īpašnieka nepieskatītais suns uzbruka no lifta izkāpušajam cietušajam. Suns vispirms cietušajam iekoda. Cietušais izskrēja no kāpņu telpas, tomēr suns viņam sekoja un ēkas pagalmā iekoda arī galvā.

Cietušajam tika nodarīti viegli miesas bojājumi - suņa kostas brūces labajā plaukstā, ādas nobrāzumi kreisajā plaukstā un galvā.

Par suņa uzbrukumu apsūdzētajam tiesa piemēroja 150 stundas piespiedu darba. Ņemot vērā, ka apsūdzētais nebija izcietis iepriekš citā lietā piespriestu sodu, līdz ar to kā galīgais sods viņam piemērota nosacīta brīvības atņemšana uz deviņiem mēnešiem un jau pieminētais piespiedu darbs.