Ierobežos satiksmi Vecrīgā

15. aprīlī un 16. aprīlī no plkst. 7.00 līdz plkst. 21.00 tiks aizliegta transportlīdzekļu apstāšanās un stāvēšana Kungu ielas labajā pusē (daļēji uz ietves), posmā no Grēcinieku ielas līdz Peldu ielai un Peldu ielas labajā pusē, posmā no Kungu ielas līdz ēkai Peldu ielā 17.

Savukārt 16. aprīlī no plkst. 15.00 līdz plkst. 20.00 tiks ierobežota transportlīdzekļu satiksme Grēcinieku ielā, pie ēkas Grēcinieku ielā 18.

Par filmēšanas darbu norisi ir atbildīga sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Platforma Filma”.