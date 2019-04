“de facto” ziņo, ka iemesls maksājumu apturēšanai ir gan neskaidrības projekta mērķu izpildē, gan iekšējie konflikti starp projekta īstenotājiem un savstarpējās pretenzijas. Projekta mērķis ir uzbūvēt jaudīgus kabeļus no novadu pilsētām līdz apdzīvotām vietām un katram Latvijas iedzīvotājam nodrošināt pieeju labam internetam. Tagad norit projekta 2.kārta, kurai par 2,5 miljoniem piesaistīja īstenotāju - pilnsabiedrību, kas sastāv no diviem uzņēmējiem “Corporate consulting” un “Divpunkts”.



Šogad vairākas valsts iestādes, tostarp Satiksmes ministrija, saņēma “Corporate consulting” īpašnieka Aigara Cerusa sūdzību. Tajā apgalvots – pirms diviem gadiem sadarbību ar otru firmu, “Divpunkts”, viņam esot uzspiedis LVRTC valdes priekšsēdētājs Jānis Bokta.



Bijušais LVTRC priekšnieks Bokta apgalvo, ka iepirkumu nav ietekmējis: “Absolūts blefs un nepatiesa informācija.” To, ka “Divpunkts” bija “sarunāts” un no LVRTC puses uzspiests partneris, noliedz tā vienīgais īpašnieks un vadītājs Valentīns Giņko.

LTV skaidro, ka apvainojumi negodīgā iepirkumā nav vienīgais. Savstarpējo pretenziju te daudz. Ceruss apgalvo, ka LVRTC un Giņko koordinētu darbību dēļ nav saņēmis 100 000 eiro par padarītu darbu. Giņko apgalvo – Ceruss neiesniedz dokumentus, kas pierāda, ka darbi tiešām veikti.

Savstarpējās sūdzības tagad nonākušas policijā, un tur uzsākta pārbaude. Tikmēr par Eiropas Savienības finansējumu atbildīga CFLA visam platjoslas interneta projektam apturējusi maksājumus. Maksājumi apturēti pēc sūdzības saņemšanas.



Tieši šie notikumi noveduši pie LVRTC valdes aiziešanas. LTV pieļauj, ka tuvākajā laikā satiksmes ministrs Tālis Linkaits (JKP) bija plānojis valdi atlaist, bet LVRTC vadība politiķi apsteidza un atkāpās pati.



Raidījums piebilst, ka jau kopš rudens CFLA nesaņem pārliecinošus skaidrojumus, kāpēc interneta piekļuves punkti izbūvēti konkrētajās vietās un kāpēc bieži vien izmantota visdārgākā tehnoloģija.



“LVRTC nespēj izstāstīt, kāpēc konkrētā vietā ir nepieciešams konkrēts interneta piekļuves punkts. Ir izstrādāta metodika, bet pēc šīs metodikas nevaram izsekot to, kurā vietā īsti šis punkts ir jārok un kāpēc. Mēs sagaidām pamatojošos dokumentus. Nevis piemēru, nevis prezentāciju, nevis stāstu,” LTV skaidroja CFLA direktors Mārtiņš Brencis.



Bijušais LVTRC valdes priekšsēdētājs Jānis Bokta skaidro: “Mēs esam gatavi pamatot, mums ir viss, lai visu izdarītu, jebkādas bažas šajā projektā. Nav neatrisināmas lietas.”