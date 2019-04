Pirms gada VK revidēja Iekšlietu dienestu īpašumus, un vislielāko kritiku izpelnījās ugunsdzēsēji, kas vienu depo bija izmantojuši medību vajadzībām, bet citos esošie dzīvokļi par zemām cenām bija izīrēti ar dienestu nesaistītām personām. Revidentu sašutumu izpelnījās arī Ugunsdzēsības koledžas dienesta viesnīcas izmantošana, jo kadetiem, kas apgūst ugunsdzēsēju prasmes, par dzīvošanu tur bija jāmaksā trīs reizes vairāk nekā tajā pašā ēkā esošo divu dzīvokļu iemītniekiem.

Viens no dzīvokļiem nodots arī Zitānam, kurš tur mitinās vairāk nekā desmit gadus. Zitāns par ugunsdzēsēju strādā no 1995.gada un nāk no Alūksnes. 2007.gadā viņu paaugstināja par VUGD priekšnieka vietnieku un viņš pārcēlās uz Rīgu.

"Tāpat kā jebkuram Iekšlietu ministrijas nodarbinātajam un amatpersonām, jebkuram no mums ir tiesības uz dzīvojamām platībām, kuras ir dotajā brīdī valsts nodrošinājuma aģentūras rīcībā. Kad mani pārcēla, tas bija diezgan sen, pārcēla mani veselu divu dienu laikā, un tas bija sestdienā vai svētdienā, protams, ar norunu, ka man piešķirs vienu no dzīvojamām platībām," stāstījis Zitāns.

VK pārmeta, ka kadetiem par mitekli jāmaksā būtiski vairāk nekā Zitānam, kurš maksājis 0,64 eiro centus kvadrātmetrā. Pēc VK aizrādījumiem tika solīts pārskatīt noteiktās maksas, taču izrādījies, ka maksa palielināta vien līdz 0,65 eiro centiem.

Nodrošinājuma valsts aģentūras finansists Gatis Avotiņš apgalvo, ka maksa par Zitāna mitekli ir adekvāta un visi izdevumi, kas ir attiecināmi uz šo objektu, ir iekļauti, ņemot vērā VK norādījumus.