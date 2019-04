Kā informēja EP birojs Latvijā, eiroparlamentārieši 16.aprīlī balsos par likumu, kas paredz vieglos automobiļus, mikroautobusus, kravas automašīnas un autobusus aprīkot ar drošības sistēmām, lai tā samazinātu ceļu satiksmes negadījumos bojāgājušo skaitu. Par likumu jau panākta neformāla vienošanās ar ES dalībvalstu ministriem.

Viena no obligāti ieviešamajām tehnoloģijām būs "Inteliģentā ātruma pielāgošana" (ISA), kas saskaņā ar aplēsēm varot par 20% samazināt ceļu satiksmes negadījumos bojāgājušo skaitu. ISA, iegūstot informāciju no ceļazīmēm un kartēm, brīdina autovadītāju par atļautā braukšanas ātruma pārsniegšanu. Šī sistēma automātiski neierobežo ātrumu un autovadītājs to var izslēgt.

Jaunajos auto būs jāievieš arī uzlabota avārijas bremzēšanas sistēma, uzlabota brīdināšanas sistēma par novērstu vadītāja uzmanību, avārijas joslas saglabāšanas sistēma, atpakaļgaitas kontrolsistēma, alkometriskas autobloķēšanas uzstādīšanas atvieglošana, avārijas bremzēšanas signāls un datu reģistrators jeb "melnā kaste". Virkne šo tehnoloģiju jau pašlaik ir jaunās automašīnās, bet daļa no tām ir jāiegādājas kā papildaprīkojums.

2018.gadā uz Eiropas Savienības ceļiem gāja bojā aptuveni 25 000 cilvēku, bet vēl ap 135 000 tika nopietni ievainoti, liecina Eiropas Komisijas apkopotā informācija.